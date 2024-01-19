Москва молча признала ликвидацию Украиной самолета А-50, – разведка Британии

Британская разведка проанализировала молчание и действия Кремля после сбивания ВСУ их самолета А-50 над Азовским морем. Там считают, что Россия молча признала потерю воздушного судна.

Ведь военное руководство России изменило способ использования нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Такие действия в очередной раз доказывают, что потеря врагом самолета не случайна, хотя в России почему-то пытались говорить о сбитии самолета якобы их ПВО.

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Что говорят в разведке о признании Кремлем сбития А-50

Минобороны Великобритании напомнило, что Россия потеряла свой самолет в небе над Азовским морем вечером 14 января 2024 года. Он почти наверняка взорвался и со временем упал в море.

Разведчики назвали A-50 "ключевым инструментом" для российских операций над Украиной, который обеспечивал предварительное предупреждение об угрозах с воздуха, а также функции управления и контроля.

После этого Россия 17 января начала эксплуатировать еще один A-50, однако уже над сушей как можно дальше от Востока Украины, возле Краснодарского края. Британская разведка предположила, что это говорит о:

снижении склонности к риску в отношении самолетов;

попытке сохранить оставшийся A-50 с потерей его общей эффективности над Украиной.

Несмотря на отсутствие официальной позиции России по поводу потери А-50, эта деятельность, вероятно, демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против дорогостоящего воздушного объекта,

– заявили в Минобороны.

Там объяснили, что если бы потеря А-50 произошла случайно, то Кремлю вряд ли понадобилось бы такое решение.

Избиение по Украине А-50 над морем: коротко