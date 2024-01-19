Москва молча признала ликвидацию Украиной самолета А-50, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
Британская разведка проанализировала молчание и действия Кремля после сбивания ВСУ их самолета А-50 над Азовским морем. Там считают, что Россия молча признала потерю воздушного судна.
Ведь военное руководство России изменило способ использования нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Такие действия в очередной раз доказывают, что потеря врагом самолета не случайна, хотя в России почему-то пытались говорить о сбитии самолета якобы их ПВО.
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Что говорят в разведке о признании Кремлем сбития А-50
Минобороны Великобритании напомнило, что Россия потеряла свой самолет в небе над Азовским морем вечером 14 января 2024 года. Он почти наверняка взорвался и со временем упал в море.
Разведчики назвали A-50 "ключевым инструментом" для российских операций над Украиной, который обеспечивал предварительное предупреждение об угрозах с воздуха, а также функции управления и контроля.
После этого Россия 17 января начала эксплуатировать еще один A-50, однако уже над сушей как можно дальше от Востока Украины, возле Краснодарского края. Британская разведка предположила, что это говорит о:
- снижении склонности к риску в отношении самолетов;
- попытке сохранить оставшийся A-50 с потерей его общей эффективности над Украиной.
Несмотря на отсутствие официальной позиции России по поводу потери А-50, эта деятельность, вероятно, демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против дорогостоящего воздушного объекта,
– заявили в Минобороны.
Там объяснили, что если бы потеря А-50 произошла случайно, то Кремлю вряд ли понадобилось бы такое решение.
Избиение по Украине А-50 над морем: коротко
- Украинские военные вечером 14 января сбили А-50 и повредили Ил-22 над Азовским морем. Россия так и не признала этот факт. Ведь рупор российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что у него такой информации нет и призвал обращаться в минобороны России.
- Затем в ISW проанализировали молчание России и заметили, что российская пропаганда странным образом утверждала, что самолет был уничтожен "дружественным огнем российской ПВО".
- В американском Институте изучения войны также отметили, что после уничтожения А-50 Россия сокращает операции авиации в районе Азовского моря.
- Более того, британские разведчики уверяли, что теперь России придется подумать над ограничением зоны деятельности ее самолетов. А-50 ведь был важным для России, благодаря ему она поддерживала осведомленность о ситуации в воздухе над зоной ведения боевых действий.