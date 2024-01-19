Адже військове керівництво Росії змінило спосіб використання нового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Такі дії вкотре доводять, що втрата ворогом літака не випадкова, хоч в Росії чомусь намагались говорити про збиття літака нібито їхнім ППО.

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Що кажуть в розвідці про визнання Кремлем збиття А-50

Міноборони Великої Британії пригадало, що Росія втратила свій літак у небі над Азовським морем ввечері 14 січня 2024 року. Він майже напевне вибухнув і згодом упав у море.

Розвідники назвали A-50 "ключовим інструментом" для російських операцій над Україною, який забезпечував попереднє попередження про загрози з повітря, а також функції управління та контролю.

Після цього Росія 17 січня почала експлуатувати ще один A-50, проте вже над суходолом якомога далі від Сходу України біля Краснодарського краю. Британська розвідка припустила, що це свідчить про:

зниження схильності до ризику щодо літаків;

спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною.

Попри відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати А-50, ця діяльність, ймовірно, демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти дорогого повітряного об'єкта,

– заявили в Міноборони.

Там пояснили, що, якби втрата А-50 відбулася випадково, то Кремлю навряд чи знадобилося б таке рішення.

Збиття Україною А-50 над морем: коротко