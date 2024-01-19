Адже військове керівництво Росії змінило спосіб використання нового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Такі дії вкотре доводять, що втрата ворогом літака не випадкова, хоч в Росії чомусь намагались говорити про збиття літака нібито їхнім ППО.
Дивіться також Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня
Що кажуть в розвідці про визнання Кремлем збиття А-50
Міноборони Великої Британії пригадало, що Росія втратила свій літак у небі над Азовським морем ввечері 14 січня 2024 року. Він майже напевне вибухнув і згодом упав у море.
Розвідники назвали A-50 "ключовим інструментом" для російських операцій над Україною, який забезпечував попереднє попередження про загрози з повітря, а також функції управління та контролю.
Після цього Росія 17 січня почала експлуатувати ще один A-50, проте вже над суходолом якомога далі від Сходу України біля Краснодарського краю. Британська розвідка припустила, що це свідчить про:
- зниження схильності до ризику щодо літаків;
- спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною.
Попри відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати А-50, ця діяльність, ймовірно, демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти дорогого повітряного об'єкта,
– заявили в Міноборони.
Там пояснили, що, якби втрата А-50 відбулася випадково, то Кремлю навряд чи знадобилося б таке рішення.
Збиття Україною А-50 над морем: коротко
- Українські військові ввечері 14 січня збили А-50 та пошкодили Іл-22 над Азовським морем. Росія так і не визнала цей факт. Адже рупор російського диктатора Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що нібито у нього такої інформації немає та закликав звертатись до міноборони Росії.
- Згодом в ISW проаналізували мовчання Росії та зауважили, що російська пропаганда дивним чином стверджувала, що літак був знищений "дружнім вогнем російської ППО".
- В американському Інституті вивчення війни також зауважили, що після знищення А-50 Росія скорочує операції авіації в районі Азовського моря.
- Ба більше, британські розвідники запевняли, що тепер Росії доведеться подумати над обмеженням зони діяльності її літаків. Адже А-50 був важливим для Росії, завдяки йому вона підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій.