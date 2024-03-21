Россия покупала у компаний США спутниковые фото для ударов по Украине: Буданов прокомментировал

Россияне, вероятно, покупали у американских компаний спутниковые снимки объектов в Украине, чтобы наносить по ним удары. Буданов прокомментировал, как это могло случиться.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россияне действительно могли покупать спутниковые фото у американских компаний.

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Спутниковые фото купить легко

Буданов отметил, что это коммерческая услуга, которой пользуются все страны. И Украина в частности.

Все страны покупают, и мы в том числе. Это чисто коммерческая услуга. Они и раньше использовали коммерческие снимки,

– сказал он.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник сообщило, что Россия, скорее всего, использует спутниковые фото американских компаний для нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине.

Они уточнили, что это происходит с такой последовательностью:

спутник делает фото места, через несколько дней или недель туда прилетает ракета.

Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, вероятно, для проверки степени ущерба, пишет издание.

Количество совпадений, когда за фото следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным,

– сказал собеседник издания.

Издание добавило, что есть много компаний, которые занимаются спутниковыми снимками. Они предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат и сейчас есть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине.

Минобороны Украины тоже заметило такую закономерность.

Можно ли это контролировать

The Atlantic отметило, что получить спутниковые снимки не так уж и сложно. Устаревшие и размытые изображения можно бесплатно получить на Картах Google. А свежие и четкие изображения стоят немного дороже.

Компании предлагают быстрые сроки выполнения работ при затратах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и высокое разрешение повышают стоимость снимка, пишет издание.

Компании Planet или Maxar отмечают, что тщательно проверяют своих клиентов и придерживаются американских санкций, которые запрещают сотрудничество с Россией. В то же время изображения можно легко купить через сайты-посредники.

Председатель американской неприбыльной организации, которая предоставляет Украине нелетальную помощь, Андрей Лискович скептически относится к заявлениям компаний о контроле конечного использования их спутниковых снимков. По его словам, они не имеют необходимых ресурсов для надлежащей проверки конечных получателей своей продукции.

Ведь, по словам другого источника, для того, чтобы изображения не попали в руки России, спутниковым компаниям придется контролировать не только то, от каких клиентов они принимают задания, но и перепродажу этих изображений.

Лискович отметил, что нет оснований считать, что сами компании поддерживают Россию в войне. Потому что и Planet, и Maxar ведут большой бизнес с правительством США, а намеренная помощь России поставит под угрозу контракты.