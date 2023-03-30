Бьют не по приоритету: как Россия выбирает цели для ударов по Украине

Российские оккупанты не испытывают проблем с получением информации о целях и их расположении. Враг получает данные от своих агентов.

Отчеты предоставляют соответствующий эшелон. Их посылают с ограниченной контекстной информацией, чтобы определить приоритетность. Об этом заявили аналитики из британского Королевского института объединенных служб.

Кстати говоря Руководители российской разведки просили Путина отложить вторжение в Украину до лета 2022 года, – RUSI

Приоритет изменили

оккупанты часто поражали цели не по приоритету, а в порядке, отражающем характеристики или значение цели. Часто передача инструкций и цели в серии ударов занимала по меньшей мере 24 часа. Иногда это было гораздо дольше, особенно там, где это требовало русских военно-морских средств для перемещения на позиции ракет "Калибр".

Более того, некоторые цели были военными объектами давно, то есть информация была устаревшей. Поэтому у россиян была постоянная проблема с задержкой между сбором данных и способностью поражать цели.

Блэкаута не достигли, поэтому цели изменили

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов напомнил, что россиянам не удалось получить желаемый результат – полный блекаут в Украине. Потому их тактика изменилась. Россияне ищут возможности пополнения запасов, однако испытывают проблемы с ресурсами. Gazeta.ua.

Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения. То есть наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. оккупанты будут пытаться сорвать наступление ВСУ.