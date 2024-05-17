Наступление врага на Харьковщине: Зеленский объяснил, как оккупантам удалось пересечь границу
Оккупанты 10 мая 2024 года начали наступательную операцию на Харьковщине. Такие действия врага не стали неожиданностью, ведь о планах врага было известно. Впрочем, российским военным удалось пересечь границу из-за нехватки систем ПВО у украинских защитников.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал. Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияла и многомесячная пауза в принятии поддержки от партнеров.
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Как россиянам удалось пересечь границу на Харьковщине
Президент Украины объяснил, что россиянам удалось пересечь границу в Харьковской области, поскольку украинским защитникам не хватает систем противовоздушной обороны. Дело в том, что враг действует на расстоянии, применяя авиабомбы и артиллерию, а это – преимущество.
Кроме того, на ситуацию на фронте также повлияли и 8 месяцев паузы в принятии решений партнерами по оказанию помощи. Поэтому украинским воинам было сложно давать отпор российским захватчикам, ведь на фронте ощущался дефицит.
Говоря о фортификации в Харьковской области, Зеленский отметил, что враг дошел до первой линии обороны, где сейчас и остановился. Сложность заключается в том, что эта линия расположена непосредственно на границе между Россией и Украиной, где строить бетонные фортификации опасно для жизни. Президент подчеркнул, что оккупанты постоянно обстреливали приграничье, что приводило к гибели людей.
В то же время Зеленский отметил, что оккупанты на Харьковщине не дошли до бетонных линий обороны, которые ранее построили для Сил обороны.
Какая ситуация на Харьковщине: последние новости
- Владимир Зеленский сообщил, что сейчас Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.
- В то же время в Генштабе ВСУ утром 16 мая сообщили, что сейчас украинские защитники осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться. Кроме того, враг несет существенные потери на Харьковщине. Так, в течение суток на этом участке фронта за минувшие сутки оккупанты потеряли более 320 человек убитыми и ранеными, а также 43 единицы вооружения и военной техники.
- Во время зачисток украинским защитникам удается захватить также российских военных в плен. Так, 16 мая бойцы ССО показали кадры, как захватили в плен 2 оккупантов в Харьковской области.