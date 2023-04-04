Провели милитаризацию Мариуполя, – Андрющенко рассказал, как россияне планируют противостоять ВСУ

Оккупанты в Мариуполе продолжают готовиться к контрнаступлению ВСУ. Ныне россияне временно прекратили свои большие перемещения.

Об этом 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, есть достаточно необычные движения оккупантов.

Важно Украина готова к контрнаступлению, однако есть "но": в The NYT рассказали о вызовах для ВСУ

"Основное перемещение, которое мы видим сейчас в отношении боекомплектов и части военной техники, оно идет, наоборот, через Мариуполь", – рассказал он.

Перемещение оккупантов

Андрющенко объяснил, что россияне перемещаются через Мариуполь в направлении России.

"Вероятнее всего, оно дальше едет прямо на Север и этого немного. Сравнительно меньше, чем было до того в нашу сторону", – сказал советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что в сторону Бердянска и Запорожья фиксируют только перемещение топливозаправщиков. Есть и некоторые локальные перемещения систем ПВО, но оккупанты их стараются перемещать постоянно.

"На прошлой неделе они собирались перемещать уже подразделения свои, мы видели подготовку к перебрасыванию на линию фронта. Скорее всего, на Угледар. Видимо, мечтали снова", – рассказал он.

Петр Андрющенко отметил, что оккупанты это приостановили и расквартировали своих военных. По его мнению, резерв, который россияне накапливали с конца февраля и весь март, остается на территории Мариупольского района. Мол, они не знают, когда его и куда сейчас перемещать.

Россияне растеряны

По словам Андрющенко, враг начал окапывать Мариуполь и, непосредственно, вплотную к городу устанавливать так называемые "зубы дракона".

Он отметил, что ранее оккупанты использовали для защиты только две основные дороги – на Мангуш и на Никольское.

Окапываются, устанавливают "зубы дракона" уже в направлении Донецка с одной стороны. Наиболее странная ситуация – они устанавливают их тоже в направлении Бердянска, но вдоль курортной зоны Мариупольского района,

– добавил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя заметил, что там может высаживаться только десант. По его мнению, нет другого военного смысла укреплять этот путь, так что это просто расходование ресурсов. Это свидетельствует о том, что россияне не знают, что и откуда будет.

Что происходит в Мариуполе: смотрите видео

Битва за Мариуполь

"Из-за того, что они провели максимальную милитаризацию Мариуполя за зиму фактически, они понимают, что Мариуполь стал той самой точкой, которая точно является точкой внимания со стороны ВСУ", – пояснил он.

Все потому, что это логистическая развязка, хранение большого количества боекомплектов, ремонтная база и база подготовки российских мобилизованных.

Они понимают, что за Мариуполь будет битва. И мы понимаем это. По крайней мере, сейчас мы не видим никаких панических настроений среди оккупантов, сбора чемоданов домой,

– сказал он.

Бежать не собираются

По его словам, российские офицеры так называемого "корпуса, предназначенного для защиты Мариуполя" на случай контрнаступления ВСУ, вообще собираются привозить туда свои семьи.

"Начали искать на лето себе дома на побережье Азовского моря. Начали покупать рассаду, высаживать огороды", – рассказал Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что это указывает на то, что россияне пока никуда не собираются.

"Мы думаем, что нас действительно ждет битва за Мариуполь. И дай Бог, чтобы это был Харьковский или Херсонский сценарий. Ведь мы понимаем, что это немного сложно, при именно географическом расположении Мариуполя", – пояснил он.

Петр Андрющенко надеется, что враг будет в том состоянии, что будет просто оттуда отступать.

"И не придется нам, нашим защитникам биться за Мариуполь так яростно, как это было год назад", – подчеркнул он.

Российская тактика "живого щита"

Он отметил, что они вместе с движением сопротивления Мариуполя делают и будут делать все, чтобы контрнаступление ВСУ было как можно безопаснее как для украинских военных, так и для горожан.

"Нет у нас сомнения, что город мы вернем в этом году вместе с нашими ВСУ. Здесь вопрос просто, чтобы с наименьшими потерями с нашей стороны", – рассказал Петр Андрющенко.

По его словам, преимущественно оккупанты проводят строительство и ремонты именно в окрестностях, которые расположены со стороны возможного контрнаступления ВСУ.

Тактика "живого щита" никуда не делась. Они понимают, что может быть контрнаступление на Мариуполь, поэтому там уже все готово, чтобы максимально расселить гражданский народ,

– объяснил он.

Советник мэра Мариуполя добавил, что россияне понимают, что ВСУ не будут накрывать огнем эти кварталы.

"Очень бы хотелось, чтобы, в конце концов, они просто сбежали из нашего города и района. Будем делать все, чтобы по такому сценарию оно пошло", – подытожил он.

Что происходит во временно оккупированном Мариуполе