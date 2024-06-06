Подводная лодка движется из Новороссийска в Крым: как россияне используют этот флот

Россияне перемещают из порта в Новороссийске в сторону оккупированного Крыма подводные лодки с ракетоносителями. Таким образом враг пытается ввести в заблуждение ВСУ.

Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россияне используют подводные лодки для пусков ракет. Надводные же корабли их осуществлять не могут.

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Как россияне используют флот

Россияне, по словам Братчука, перемещают ракетоносители из порта Новороссийск в сторону оккупированного Крыма, чтобы запутать Силы обороны Украины. Не стоит забывать, что наши военные мониторят и контролируют ситуацию теми инструментами и средствами.

Я думаю, что определенная часть ракетоносителей – металлолом на плаву с ракетами "Калибр". Они выходят туда, где может "закончиться их дорога",

– отметил представитель украинской добровольческой армии "Юг".

Братчук рассказал, что в Новороссийске находятся четыре вражеские подводные лодки. Три из них – ракетоносители. Россияне используют именно их, потому что они могут делать пуски ракет из самой акватории Черного моря.

Враг это использует, ему не надо выводить (ракетоносители – 24 Канал) на открытое пространство, не надо бояться украинской Силы обороны, как он думает, а делает трусливо: пуски и убегает,

– подчеркнул представитель украинской добровольческой армии "Юг".

Однако стоит отметить, что ракеты "Калибр" ВСУ могут сбивать, а поразить подводные лодки чрезвычайно сложно. Надводные корабли же из акватории стрелять не могут, возможно, они пошли сейчас на пусковые рубежи.

Если они (россияне – 24 Канал) думают, что им удается обмануть Силы обороны, они в этом ошибаются. Когда объявили, что будет "жаркий курортный сезон" в Крыму, а я бы добавил сегодня еще и Новороссийск, мы видим, что этот сезон начался с мая. Есть июнь, новые результаты и их будет еще больше,

– добавил Братчук.

Ситуация в акватории Черного моря