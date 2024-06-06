Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни використовують підводні човни для пусків ракет. Надводні ж кораблі їх здійснювати не можуть.

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Як росіяни використовують флот

Росіяни, за словами Братчука, переміщують ракетоносії з порту Новоросійськ в бік окупованого Криму, щоб заплутати Сили оборони України. Не варто забувати, що наші військові моніторять та контролюють ситуацію тими інструментами та засобами.

Я думаю, що певна частина ракетоносіїв – металобрухт на плаву з ракетами "Калібр". Вони виходять туди, де може "закінчитись їхня дорога",

– зауважив речник української добровольчої армії "Південь".

Братчук розповів, що в Новоросійську перебувають чотири ворожі підводні човни. Три з них – ракетоносії. Росіяни використовують саме їх, тому що вони можуть робити пуски ракет з самої акваторії Чорного моря.

Ворог це використовує, йому не треба виводити (ракетоносії – 24 Канал) на відкритий простір, не треба боятись української Сили оборони, як він думає, а робить боягузливо: пуски і тікає,

– підкреслив речник української добровольчої армії "Південь".

Однак варто зазначити, що ракети "Калібр" ЗСУ можуть збивати, а вразити підводні човни є надзвичайно складно. Надводні кораблі ж з акваторії стріляти не можуть, можливо, вони пішли зараз на пускові рубежі.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) думають, що їм вдається обдурити Сили оборони, вони в цьому помиляються. Коли оголосили, що буде "спекотний курортний сезон" у Криму, а я б додав сьогодні ще і Новоросійськ, ми бачимо, що цей сезон почався з травня. Маємо червень, нові результати і їх буде ще більше,

– додав Братчук.

Ситуація в акваторії Чорного моря