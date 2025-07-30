Новый дедлайн от Трампа для России по заключению соглашения получил однозначную реакцию со стороны Кремля. Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, зато начала угрожать США конфликтом.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что Россия действует последовательно и цинично. Она уже без намеков, прямо заявляет, что не пойдет на перемирие с Украиной.

Смотрите также Трамп заявил, что дает России 10 дней для прекращения войны

Почему Трамп должен отреагировать?

Трампу ничего не остается, как жестко отреагировать на действия Кремля.

Трамп должен дать ответ на это. Если его не будет, он начнет выглядеть жалко – как в глазах американских избирателей, так и мирового сообщества. И ему будет невозможно объяснить свою бездеятельность,

– сказал Олег Рыбачук.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп больше не имеет интереса разговаривать с Владимиром Путиным, ведь тот много говорит, но делает противоположное.

Терпение у Трампа уже лопнуло, и он не видит смысла давать еще 50 дней, как планировал ранее.

У Москвы остается мало времени на принятие решения. От 28 июля – это 10 – 12 дней. Тем более, что своей нынешней риторикой россияне фактически не оставляют Трампу пространства для маневров.

На днях Трамп перерезал ленточку в Шотландии, а затем посетил собственные гольф-поля, чтобы поиграть. Там он отметил, что игра ему очень нравится, но сейчас дела зовут его домой. Он заявил, что уже остановил 5 войн – и остается еще один ключевой вопрос. Вероятно, речь шла именно о войне России против Украины.