"Время ядеркой пульнуть": россияне беснуются в сети после атаки "Шахидами" по Киеву

Российские захватчики еще раз атаковали столицу иранскими дронами. В то время как весь цивилизованный мир поддерживает Украину и осуждает поступки страны-террористки, россияне продолжают радоваться.

Россияне не скрывают, что они поддерживают в войну в Украине. Они активно комментируют очередную атаку по Киеву. 24 канал.

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Россияне радуются очередным обстрелам

Россиянам очень грустно, что дроны-камикадзе попали в объекты критической инфраструктуры, а в жилые кварталы. Они радуюсь, что вся Украина испытывает проблемы с электроснабжением. Но им и этого мало - они хотят, чтобы в нашей стране были проблемы с водой и теплом.

Также жители страны-террористки требуют больше обстрелов. Они просят применять "Калибры". Более того, россияне считают, что "пришло время для ядерки".

Когда "хлопок" наведывается на военные объекты России, то жители страны-агрессорки начинают обвинять украинцев в терроризме. Между тем, они требуют убивать мирных жителей нашего государства.

Что россияне пишут об атаке иранскими дронами: смотрите видео

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