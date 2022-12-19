"Время ядеркой пульнуть": россияне беснуются в сети после атаки "Шахидами" по Киеву
Российские захватчики еще раз атаковали столицу иранскими дронами. В то время как весь цивилизованный мир поддерживает Украину и осуждает поступки страны-террористки, россияне продолжают радоваться.
Россияне не скрывают, что они поддерживают в войну в Украине. Они активно комментируют очередную атаку по Киеву. 24 канал.
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Россияне радуются очередным обстрелам
Россиянам очень грустно, что дроны-камикадзе попали в объекты критической инфраструктуры, а в жилые кварталы. Они радуюсь, что вся Украина испытывает проблемы с электроснабжением. Но им и этого мало - они хотят, чтобы в нашей стране были проблемы с водой и теплом.
Также жители страны-террористки требуют больше обстрелов. Они просят применять "Калибры". Более того, россияне считают, что "пришло время для ядерки".
Когда "хлопок" наведывается на военные объекты России, то жители страны-агрессорки начинают обвинять украинцев в терроризме. Между тем, они требуют убивать мирных жителей нашего государства.
Что россияне пишут об атаке иранскими дронами: смотрите видео
Россияне снова атаковали Киев: последние новости
- В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Их выпустили с восточного побережья Азовского моря.
- В общем захватчики выпустили 35 дронов, 30 из которых удалось ликвидировать
- Российские захватчики снова атаковали столицу. Около 03:15 поступило первое сообщение о попадании иранским дроном в Киевской области. После 4 утра появились данные об очередной волне атак "Шахидами".
- К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому в Киеве внедряют экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.