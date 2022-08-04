Это просто смех, – Хлань рассказал, как россияне "сремонтировали" мост в Херсоне
Россияне выпустили пропагандистское видео с информацией, что они якобы наладили сообщение по Антоновскому мосту. Там даже уже начал двигаться транспорт.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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По его словам, на самом деле это смех, как они наладили Антоновский мост, в который метко попали ВСУ. оккупанты указывали, что для ремонта пригласили специалистов, строивших Крымский мост. А также добавили, что взяли якобы там хранившиеся архитектурные конструкции и сам проект из московского института.
Сергей Хлань отметил, что для ремонта россияне взяли бетонные дорожные плиты, которые находились в строительной компании "Олеся" в Новой Каховке. Оттуда их перевезли и изготовили конструкцию, на которую наложили эти дорожные плиты.
То есть фактически сделали большую нагрузку на разрушенный мост. Такую себе эстакаду,
– отметил Сергей Хлань.
По его словам, для пропагандистской цели – это пригодится. А на самом деле, там может проезжать исключительно гражданский транспорт, легковые автомобили. Однако любой грузовой автомобиль или тяжелое вооружение – проехать не может. Именно поэтому вся эта отладка – не больше, чем пропагандистка картинка.
Взрывы возле Антоновского моста
"Вчера вечером (3 августа 2022 - 24 канал) мы слышали взрывы возле Антоновского и железнодорожного мостов. Россияне сразу начали в своих пропагандистских каналах "кричать", что они сбивали абсолютно все ракеты ВСУ", – рассказал Сергей Хлань.
Он объяснил, что цель была не мостом, потому что он и так разрушен и не проездной. На самом деле главной целью была техника, которая находилась рядом, в том числе строительная. Известно, что россияне сгоняли с Крыма свои инженерные войска, которые были уничтожены этим ударом.
Россияне пусть "поют" во что бы то ни стало, а ВСУ знают свое дело, знают свою цель и метко уничтожают,
– прокомментировал Сергей Хлань.
Зачем россиянам строительно-инженерные войска
Депутат Херсонского областного совета объяснил, что россияне хотят налаживать паромные переправы. Они смотрятся как часть понтонов. Их раскрывают и используют как плато, куда загоняют технику и толкают катерными буксирами.
Сергей Хлань добавил, что пропускная способность такой переправы очень мала.
Смотрите видео: как оккупанты отремонтировали Антоновский мост
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