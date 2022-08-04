Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий ТрО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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За його словами, насправді це сміх, як вони налагодили Антонівський міст, у який влучно поцілили ЗСУ. окупанти вказували, що для ремонту запросили фахівців, які будували Кримський міст. А також додали, що взяли архітектурні конструкції й сам проєкт з московського інституту, які нібито там зберігалися.

Сергій Хлань зазначив, що для ремонту росіяни взяли бетонні дорожні плити, які знаходилися в будівельній компанії "Олеся", що в Новій Каховці. Звідти їх перевезли й зробили конструкцію, на яку наклали ці дорожні плити.

Тобто фактично зробили більше навантаження на зруйнований міст. Таку собі естакаду,

– зазначив Сергій Хлань.

За його словами, для пропагандистської мети – це згодиться. А насправді там може проїжджати виключно цивільний транспорт, легкові автомобілі. Проте будь-який вантажний автомобіль чи важке озброєння – проїхати не може. Саме тому все це налагодження – не більше, ніж пропагандистка картинка.

Вибухи біля Антонівського мосту

"Вчора ввечері (3 серпня 2022 року – 24 канал) ми чули вибухи біля Антонівського та залізничного мостів. Росіяни одразу почали у своїх пропагандистських каналах "кричати", що вони позбивали абсолютно всі ракети ЗСУ", – розповів Сергій Хлань.

Він пояснив, що мета була не міст, тому що він й так зруйнований і не проїзний. Насправді головна ціль була техніка, яка знаходилася поруч, в тому числі будівельна. Відомо, що росіяни позганяли з Криму свої інженерні війська, які й були знищені цим ударом.

Росіяни хай "співають" будь-що, а ЗСУ знають своє діло, знають свою мету й влучно знищують,

– прокоментував Сергій Хлань.

Навіщо росіянам будівельно-інженерні війська

Депутат Херсонської обласної ради пояснив, що росіяни хочуть налагоджувати паромні переправи. Вони виглядають як частина понтонів. Їх розкривають й використовують, як плато, куди заганяють техніку й штовхають катерними буксирами.

Сергій Хлань додав, що пропускна спроможність такої переправи надзвичайно мала.

Дивіться відео: як окупанти зремонтували Антонівський міст

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