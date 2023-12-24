Теперь уже не боновые заграждения: как оккупанты усилили обороны Крымского моста

Российские захватчики продолжают усиливать оборону Крымского моста. Однако от глаз спутника ничего не скрыть.

OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал спутниковое фото российских средств обороны у Крымского моста.

Смотрите также Перед этим был звук, похожий на шум ракеты: в Севастополе раздался взрыв

Как российские захватчики обороняют Крымский мост

Издание "Крымский ветер" отмечает, что вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями. Кроме того, россияне усилили ПВО с помощью новейшего корвета.

Они заметили, что на снимках, сделанных после сильного шторма, видно, что боновые заграждения отсутствовали. Однако похоже, что теперь их восстановили.



Оборона Крымского моста / MT Anderson

Также на бочках у входа в бухту пришвартован МРК "Циклон". "Циклон" является носителем 8 крылатых ракетт "Калибр". На корме установлено ЗПРК "Панцирь-МЭ", с помощью которого корабль охраняет воздушное пространство над бухтой.

Крымский мост до сих пор в аварийном состоянии

"Циклон" – новый российский корвет проекта 22800 "Каракурт". 12 июля 2023 г. МРК "Циклон" приняли в состав Черноморского флота России. Впервые он вышел на боевое дежурство 22 августа того же года.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики не смогли полноценно восстановить Крымский мост после атак

Тем более, что в Черном море наблюдаются сильные штормы, что затрудняет его эксплуатацию.

По ее словам, Крымский мост обычно используется для гражданских нужд. Иногда российские захватчики используют железнодорожный путь, однако это очень ограниченные перевозки.