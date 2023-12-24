Теперь уже не боновые заграждения: как оккупанты усилили обороны Крымского моста

24 декабря 2023, 13:21
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Российские захватчики продолжают усиливать оборону Крымского моста. Однако от глаз спутника ничего не скрыть.

OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал спутниковое фото российских средств обороны у Крымского моста.

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Как российские захватчики обороняют Крымский мост

Издание "Крымский ветер" отмечает, что вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями. Кроме того, россияне усилили ПВО с помощью новейшего корвета.

Они заметили, что на снимках, сделанных после сильного шторма, видно, что боновые заграждения отсутствовали. Однако похоже, что теперь их восстановили.


Оборона Крымского моста / MT Anderson

Также на бочках у входа в бухту пришвартован МРК "Циклон". "Циклон" является носителем 8 крылатых ракетт "Калибр". На корме установлено ЗПРК "Панцирь-МЭ", с помощью которого корабль охраняет воздушное пространство над бухтой.

Справка. "Циклон" – новый российский корвет проекта 22800 "Каракурт". 12 июля 2023 г. МРК "Циклон" приняли в состав Черноморского флота России. Впервые он вышел на боевое дежурство 22 августа того же года.

Крымский мост до сих пор в аварийном состоянии

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики не смогли полноценно восстановить Крымский мост после атак

Тем более, что в Черном море наблюдаются сильные штормы, что затрудняет его эксплуатацию.

По ее словам, Крымский мост обычно используется для гражданских нужд. Иногда российские захватчики используют железнодорожный путь, однако это очень ограниченные перевозки.

 

Автор: Анастасія Кушпіт