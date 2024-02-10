Заговор или революция: как российские элиты могут предать Путина
Дмитрий Медведев в очередной раз угрожает миру ядерным оружием. Он предостерег, что в случае возникновения конфликта между НАТО и Россией, Кремль сможет использовать последний аргумент.
Общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов сказал 24 Каналу, что с одной стороны слова Медведева похожи на блеф. Однако с другой стороны, на блеф было похоже и то, что россияне говорили накануне полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они собирали войска на границе и бряцали оружием.
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Не хотят умирать вместе со всей планетой
Именно поэтому сейчас нельзя исключать любых вариантов развития событий. Сегодня Владимир Путин загнан в угол, и этим могут быть продиктованы его дальнейшие действия.
В то же время рядом с ним много людей, которые живут уже в другой парадигме. Речь идет о детях приближенных к Путину олигархов. Есть сигналы из России, что они категорически против всего того, что происходит в стране, и таких людей уже много,
– подчеркнул публицист.
Они обладают огромными средствами, а также имеют информацию о Путине. Поэтому есть большая надежда на молодое поколение, которое уже не помнит "холодную войну" и не собираются умирать в "геенне огненной" вместе со всей планетой. Они надеются, что им удастся сохранить свои деньги, свое влияние в политике, и дальше они будут управлять чем-то в России.
"Поэтому западным разведкам необходимо выходить именно на детей российских олигархов. С ними нужно договариваться о цене, за которую они отдадут им Путина", – уверен Мурзагулов.
Не любит ни народ, ни элиты
На самом деле у Путина нет ни любви народу, ни элит. Вся его система построена лишь на страхе, круговой поруке, на воровстве друг у друга. Однако в этой системе сейчас происходят тектонические сдвиги, перестает работать система сдержек и противовесов, все "кидают" друг друга.
"В какой-то момент у кого-то из окружения Путина не выдержат нервы, и поэтому заговор – это один из вариантов развития событий, по которому его власть закончится. Поэтому я больше делаю ставки на заговор, чем на революцию в России", – отметил Ростислав Мурзагулов.
Какова ситуация в России
- В течение нескольких месяцев не утихают протесты жен российских мобилизованных. Женщины требуют, чтобы их мужей вернули с фронта домой. В центре Москвы 3 февраля они провели очередной митинг, который закончился задержанием журналистов, освещавших протесты. Однако жен мобилизованных силовики не трогали. Ведь власть боится не самих женщин, а их мужей, которые сейчас на фронте в Украине.
- Также Кремль не допустил к выборам в президенты России "оппозиционера" Бориса Надеждина, который имеет антивоенную позицию. Российский ЦИК забраковал часть подписей россиян, которые Надеждин собрал в свою поддержку и не позволил ему выдвигаться кандидатом на выборы.
- Кроме того, в России вскоре могут опустеть полки магазинов. Из-за резкого скачка цен, в частности на яйца, власти решили бороться с этим методами государственного регулирования. Однако это может привести к дефициту товаров и сужению их ассортимента.