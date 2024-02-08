Чтобы удовлетворить спрос россиян и снизить цены на яйца, пришлось завозить их даже из Азербайджана и Турции. Впрочем, как рассказал 24 Каналу доктор экономических наук Игорь Липсиц, в России прибегают и к другим мерам, чтобы решить проблему повышения цен. Однако их эффективность сомнительна.

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Избиратели будут злиться на президента

Россия решила бороться с повышением цен на продукты методами государственного регулирования. Появился новый документ, который подготовила федеральная антимонопольная служба по "методике расчета необоснованного повышения цен".

Сейчас, по словам Липсица, они будут каким-то хитрым способом считать в кабинетах, правильно ли были повышены цены, не слишком ли они велики. Если слишком повысили, по мнению чиновника, то продавца будут штрафовать. Конечно, если этому чиновнику не принесут взятку.

С одной стороны все боятся влезть в цены, потому что опустеют полки магазинов. А когда цены растут – избиратели злятся на президента России. Именно поэтому государство начинает осторожно вмешиваться в рыночное регулирование,

– объяснил доктор экономических наук.

Это означает, что в России будут пытаться остановить рост цен в частности наказаниями, штрафами, уголовными делами. Однако это приведет к тому, что товары, которые подорожали, но цену на них нельзя поднять из-за наказания за это, просто не будут продавать. Тогда полки магазинов опустеют. Именно это ждет россиян.

"Сейчас в это мало кто верит в России. Однако все забыли, как 30 лет назад полки были пустыми при фиксированных низких розничных государственных ценах. Но очевидно решили двигаться эту сторону, поэтому уже невозможно исключить, что цены перестанут расти. А полки будут пустовать, и также будет суженый ассортимент товаров", – отметил Игорь Липсиц.

Какова ситуация с яйцами в России