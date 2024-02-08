Щоб задовольнити попит росіян та знизити ціни на яйця, довелось завозити їх навіть з Азербайджану та Туреччини. Втім, як розповів 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, в Росії вдаються й до інших заходів, щоб розв'язати проблему підвищення цін. Однак їхня ефективність є сумнівною.

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Виборці злитимуться на президента

Росія вирішила боротися з підвищенням цін на продукти методами державного регулювання. З'явився новий документ, який підготувала федеральна антимонопольна служба щодо "методики розрахування необґрунтованого підвищення цін".

Зараз, за словами Ліпсіца, вони будуть якимось хитрим способом рахувати в кабінетах, чи правильно були підвищені ціни, чи не занадто вони великі. Якщо занадто підвищили, на думку чиновника, то продавця штрафуватимуть. Звісно, якщо тому чиновнику не принесуть хабара.

З одного боку всі бояться влізти в ціни, тому що спорожніють полиці магазинів. А коли ціни зростають – виборці зляться на президента Росії. Саме тому держава починає обережно втручатися в ринкове регулювання,

– пояснив доктор економічних наук.

Це означає, що в Росії намагатимуться зупинити зростання цін зокрема покараннями, штрафами, кримінальними справами. Проте це призведе до того, що товари, які подорожчали, але ціну на них не можна підняти через покарання за це, просто не продаватимуть. Тоді полиці магазинів спорожніють. Саме це чекає на росіян.

"Наразі в це мало хто вірить в Росії. Однак всі забули, як 30 років тому полиці були порожніми при фіксованих низьких роздрібних державних цінах. Проте вочевидь вирішили рухатись в цей бік, тому вже не можливо виключити, що ціни перестануть зростати. А полиці будуть порожніми, і також буде звужений асортимент товарів", – наголосив Ігор Ліпсіц.

Яка ситуація з яйцями в Росії