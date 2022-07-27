Как российские войска готовятся удерживать Юг от контрнаступления ВСУ

На Юге Украины российские войска начали еще больше сатанеть. Из-за этого увеличились массивные обстрелы Николаевской области.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Алексей Печий. Он напомнил, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о массивных ударах россиян по Югу Украины. В частности, по Николаевской области выпустили 6 авиаракет и 12 ракет из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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"Утром у нас было 6 ракет Х-59 из самолетов и 12 ракет типа С-300. Не все они попали в цель: часть сбили, часть – мимо. Но из тех, что попали, – критическая инфраструктура и предприятия. Разрушили три нерабочие секции железнодорожного моста. Было очень громко, но без жертв. Военные действия на Юге уплотняются, авиация работает с обеих сторон", – рассказал Виталий Ким.

На Юге становится все горячее, потому что россияне в агонии пытаются удержать оккупированные территории перед контрнаступлением ВСУ.

– прокомментировал Алексей Печий.

Кроме того, аналитики Института изучения войны заверили, что захватчики в Запорожской и Херсонской областях укрепляют позиции в ожидании контрнаступательных действий ВСУ. Также оккупанты перебрасывают технику на Южное направление.

"Российские войска продолжают укреплять свои позиции в Запорожской и Херсонской областях для подготовки к контрнаступлению украинских войск. Они роют окопы на территории Запорожской АЭС и прячут военную технику в жилых кварталах", – подчеркнули аналитики Института изучения войны.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов добавил, что российские войска продолжают использовать оборонные позиции вокруг Запорожской АЭС для обстрела населенных пунктов Днепропетровской области.

– подчеркнули аналитики.

В Институте изучения войны отметили, что Главное управление военной разведки Украины сообщило о действиях российских войск относительно частичного возобновления работы бетонного завода в Мелитополе. Это необходимо оккупантам для укрепления границ обороны и огневых позиций, а также реконструкции аэродрома в городе.

"Украинские источники опубликовали кадры, на которых российские войска перебрасывают танки и БТР через населенные пункты к Югу и Северу от Мелитополя, вероятно, в направлении Херсонской области. Видно, как российские войска строят понтонный мост через реку Ингулец в Дарьевке примерно в 17 километрах к Северному востоку от Херсона", – добавили аналитики.

Россияне готовятся защищаться

Алексей Печий прокомментировал, что россияне готовятся не наступать, а защищаться. Для этого они укрепляют позиции, окапываются, запустили бетонный завод. Однако у них есть большая проблема, ведь контрнаступление ВСУ происходит в первую очередь из освобождения правого берега Днепра на Юге Украины, а туда оккупанты не могут перебросить тяжелую технику. Все из-за удачной отработки HIMARS.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили, что вся логистика оккупантов оказалась под полным огневым контролем ВСУ. Именно поэтому россияне пытаются сейчас максимально укрепить левый берег – окопаться, подтянуть больше техники, артиллерии и т.д.

– акцентировал Печий.

Известно, что на правый берег они еще раньше перебросили 3 батальонно-тактические группы, но подкрепить их теперь не могут. То, что там есть, – это то, с чем они могут пытаться защищать правобережную часть Днепра, правобережную часть Херсонской области. Однако даже эти перемещения врага вряд ли помогут оккупантам скрыться от гнева ВСУ.

Смотрите видео: Печий о контрнаступлении ВСУ

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