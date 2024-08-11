Перед вторым Саммитом мира: как события на Курщине влияют на мировую дипломатию относительно переговоров
Украина рассчитывает до ноября 2024 года наработать план для второго Саммита мира. Также рассматривается вариант, что на этом мероприятии будут присутствовать представители России, хотя в Кремле отвергают такую возможность.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что ситуация на самом деле сейчас не является определенной. Пока трудно говорить, действительно ли второй Саммит мира может состояться в ноябре.
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Украинская дипломатия работает над тем, чтобы провести это мероприятие. Первый Саммит мира оказался действительно плодотворным и дал начало миротворческому процессу. Чтобы прогрессировать с этим, нужно привлечь большее количество государств, которые бы поддерживали именно украинскую формулу мира.
Параллельно есть так называемый "мирный план" от Китая и Бразилии, где фактически предлагают заморозить боевые действия и потом договариваться. О восстановлении территориальной целостности Украины там речь не идет.
Как события в Курской области влияют на возможные переговоры
Как отметил Желиховский, Украине нужно военные достижения на поле боя, чтобы улучшить переговорные позиции. И события в Курской области здесь абсолютно уместны.
Если Россия будет терять на политическом, дипломатическом, экономическом и военном фронте, это может привести к тому, что она будет участвовать в нашем Саммите мира. Также это касается и Китая, и Бразилии и других стран и других стран,
– сказал Желиховский.
Также вряд ли Украина будет склоняться к китайско-бразильскому "мирному плану". Ведь он не отвечает интересам нашего государства. Если допустить заморозку боевых действий, то это приведет к перевооружению России. И со временем война продолжится.