Кто стоит за разрушением культурного наследия в Украине и как это остановить

Начало полномасштабного вторжения особенно обострило важность сохранения нашего культурного наследия. Россия методично, целенаправленно и с ненавистью уничтожает нашу культуру. Происходит постоянное физическое разрушение объектов культурного наследия, в том числе и в столице. Город создал и ведет перечень пострадавших объектов, который, к сожалению, продолжает увеличиваться.

Не только Россия разрушает наше культурное наследие

Официальная статистика ужасает: по информации Министерства культуры и стратегических коммуникаций, общая численность поврежденных объектов культурного наследия в Украине приближается к 1500. Только в Киеве эта цифра составляет почти 80 объектов, в том числе и те 14 зданий, пострадавших 1 января 2025 в самом центре столицы. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Но к большому сожалению, культурное наследие страдает не только от российской агрессии. Когда мы говорим о разрушении, то должны признать честно: проблемы не ограничиваются внешним врагом. В Украине мы имеем дело с вопиющей безответственностью владельцев в вопросе сохранения и надлежащего содержания объектов культурного наследия. Это не просто вызов, а системная проблема, что является следствием отсутствия эффективного механизма защиты памятников.

Как следствие, недобросовестные владельцы годами саботируют выполнение охранных договоров, медлят с реставрационными работами и таким образом доводят памятник до разрушения, фактически избегая любой серьезной ответственности.

Это касается не только частного сектора – мы видим отдельные примеры заброшенных памятников и в государственной собственности. В Киеве мы видим примеры, когда памятники, которые могли бы стать магнитами для туризма, площадками для культурного диалога, остаются в аварийном состоянии или намеренно доводятся до разрушения. Достаточно вспомнить ситуацию с Гостиным двором, домом Сикорского или Национальным художественным музеем. Возникает резонный вопрос – почему так происходит?

Причина – в отсутствии действенного механизма, который бы не только защищал наследие, но и предотвращал его разрушение. На сегодня штрафы остаются мизерными и не могут эффективно сдерживать недобросовестных владельцев или застройщиков. Очевидным является факт законодательных пробелов, которые позволяют фактически игнорировать действующий Закон Украины "Об охране культурного наследия".

Такое положение вещей недопустимо. Поэтому мы подчеркиваем необходимость комплексного и межсекторального подхода к защите культурного наследия. Не отдельные инициативы, не одноразовые реакции на скандалы, а создание общей системы, работающей на опережение. Которая заставит нести серьезную ответственность за сохранение памятников. Они должны не стоять в запущенном состоянии и постепенно исчезать – а последовательно и методично приводиться в достойное состояние владельцами.

Как Украина работает над защитой культурных памятников

Наша команда присоединилась к разработке двух законопроектов – №11458 и №11459, которые были зарегистрированы в Верховной Раде в августе прошлого года, но почему-то так и не вынесены на рассмотрение в сессионный зал. Один из них предусматривает усиление административной ответственности, другой – введение уголовной ответственности за доведение памятников до разрушения.

Мы также предлагаем ввести механизм принудительного выкупа объектов культурного наследия в коммунальную собственность в случаях системного нарушения законодательства. Уверена, если владельцу грозит штраф в размере миллиона или более гривен, или безвозвратная потеря права собственности, он не будет доводить памятник до разрушения.

Со своей стороны столица также вводит дополнительные механизмы защиты собственного культурного наследия. Так, в прошлом году Киевсовет принял городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2025 – 2027 годы" на общую сумму более 1,1 миллиарда гривен, предусматривающую проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на более 40 объектах культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности.

Эта программа предусматривает инвентаризацию, учет, консервацию, реставрацию объектов культурного наследия с их адаптацией к современным потребностям с соблюдением принципов безбарьерности. Особое внимание уделяется памятникам, находящихся в коммунальной собственности, пострадавшим от военных действий или которые в аварийном состоянии.

В этом году активно работаем над усилением институциональной способности Департамента охраны культнаследия в Киеве. Для этого создали новый отдел правового обеспечения, что является важным шагом к усилению юридического контроля над соблюдением памятникоохранного законодательства. Новое подразделение будет состоять из 8 юристов и инспекторов. Его основные функции – сопровождение судебных дел, обжалование незаконных решений, сотрудничество с правоохранителями и представительство интересов громады в судах.

Эта инициатива не только повысит уровень защиты ценных исторических объектов, но и станет весомым сигналом как для застройщиков, так и для владельцев памятников о неотвратимости ответственности за несоблюдение законодательства.

Необходим двусторонний контроль – власти и общественности

Нам нужен комплексный подход к сохранению культурного наследия. Это означает системную работу на всех уровнях – от государственной политики до эффективного местного внедрения.

С одной стороны, необходимы глубокие законодательные изменения, предоставление реальных рычагов органам контроля, механизмы привлечения общественности.

С другой – местная власть должна иметь действенные превентивные инструменты защиты культурного наследия. Это, в частности, беспрепятственный доступ к объектам, возможность останавливать незаконные работы еще на этапе проектирования, накладывать временный запрет на проведение работ до завершения профессиональной экспертизы.

И опять же, для эффективности крайне необходимо межсекторальное взаимодействие – создание мобильных групп с участием инспекторов Департамента охраны культурного наследия, правоохранительных органов, экспертной среды и активной общественности.

Обязательным должно стать привлечение профессиональных совещательных органов – Консультативных советов к принятию решений, касающихся любых изменений в виде, функции или использовании таких объектов. Такие советы должны формироваться прозрачно, с привлечением независимых экспертов и представителей общественности, а самое главное, что их рекомендации – быть обязательными к учету.

Здесь ключевым вопросом является сотрудничество с правоохранительными органами. Без их активного участия любые инициативы остаются декларативными. Необходимо постоянное привлечение полиции и прокуратуры к фиксации правонарушений, расследование фактов уничтожения или доведения до разрушения памятников и привлечения виновных к реальной ответственности. Только при таких условиях мы можем говорить о действенной системе охраны культурного наследия.

Успех в сохранении культурного наследия невозможен без двустороннего контроля – со стороны власти и со стороны громады. Именно этот тандем обеспечивает не только постоянный мониторинг, но и публичное давление на недобросовестных владельцев и застройщиков. Важную роль играют профессиональные сообщества – архитекторы, историки, реставраторы, урбанисты и активисты. Они не просто бьют тревогу, а системно адвокатируют вопросы культурного наследия.

Общественность должна быть не только наблюдателем, но и полноправным участником принятия решений – через участие в общественных обсуждениях, Консультативных советах, экспертных группах. Сохранение наследия сегодня – это уже не нишевый вопрос: он болит сотням тысяч людей, которые чувствуют ответственность за свой город, страну и свою историю.

Мы убеждены: ни одно решение в сфере охраны культурного наследия не может быть фрагментарным. Сегодня, как никогда, нам нужна целостная система – с четкими правилами, действенными механизмами привлечения к ответственности и реальным взаимодействием между всеми стейкхолдерами.