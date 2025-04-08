Не был основной целью, – в Nemesis раскрыли детали подготовки к уничтожению ЗРК россиян

В Луганской области уничтожили современный зенитно-ракетный комплекс России "Бук-М3". Его поражение не было основной целью операции.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалун". Он добавил, что это был лишь один из вариантов развития событий и не был основным.

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Поэтому детали операции офицер отметить не может, впрочем подчеркнул, что это вполне типичная для подразделения операция.

Как происходила подготовка к спецоперации

Во время подготовки военные исследовали траекторию полета цели, определяли маршруты и передвижения, тайники, временные промежутки активности, и предусмотрели основные и резервные цели.

Мы предусмотрели несколько вариантов развития событий и наши непосредственно действия при каждом из них. Мы отработали вопросы взаимодействия со средствами разведки и ударными средствами других подразделений Сил обороны Украины. Действия в конце концов были эффективными, хотя цель не была основной,

– сказал Сергей "Скалун".

Он добавил, что в любом случае это весомое достижение – любое средство противовоздушной обороны является непростой целью. Уничтожив его, Силы обороны Украины временно оставили без прикрытия полосу противовоздушной обороны противника, что позволит гибче и активнее применять на направлении БпЛА подразделений.