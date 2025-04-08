Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis Сергій "Скалун". Він додав, що це був лише один із варіантів розвитку подій і не був основним.

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Через це деталі операції офіцер зазначити не може, втім підкреслив, що це цілком типова для підрозділу операція.

Як відбувалась підготовка до спецоперації

Під час підготовки військові досліджували траєкторію польоту цілі, визначали маршрути і пересування, схованки, часові проміжки активності, і передбачили основні та резервні цілі.

Ми передбачили декілька варіантів розвитку подій і наші безпосередньо дії при кожному з них. Ми відпрацювали питання взаємодії з засобами розвідки та ударними засобами інших підрозділів Сил оборони України. Дії зрештою були ефективними, хоча ціль не була основною,

– сказав Сергій "Скалун".

Він додав, що у будь-якому разі це вагоме досягнення – будь-який засіб протиповітряної оборони є непростою ціллю. Знищивши його, Сили оборони України тимчасово залишили без прикриття смугу протиповітряної оборони противника, що дозволить гнучкіше та активніше застосовувати на напрямку БпЛА підрозділів.