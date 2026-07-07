Об этом в интервью 24 Каналу рассказал бывший главный редактор программы "Вести" на телеканале ВГТРК, а ныне – политический беженец в Швейцарии – Дмитрий Скоробутов.

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Какие новости смотрел Путин?

По его словам, "Вести" готовили специальные выпуски новостей для Путина. В них фактически отсутствовали плохие новости – там не было ни бедности, ни поражений, ни катастроф.

До 2011 года на телеканале делали "сбойки" или "дайджесты". Это такая нарезка новостей без ведущих в кадре. Их на кассетах возили Путину в Кремль.

Все изменилось в 2012 году после известных событий на Болотной площади в Москве. Тогда россияне вышли на два масштабных митинга против нечестных выборов в Госдуму.

С тех пор "Вести" и начали делать спецвыпуски для главы Кремля. Чаще всего это были выпуски итоговых программ, например "Вести недели".

Иногда для Путина могли собрать отдельную программу, в соответствии с его предпочтениями. Не ту, которая вышла или выйдет в эфир, а выпуск новостей именно для него,

– рассказывает Скоробутов.

Периодически для диктатора готовили выпуски вечерних новостей. Их не обязательно монтировали или редактировали полностью. Но, например, могли позвонить из Кремля и попросить убрать отдельные новости – об экономике или социальной ситуации, чтобы не беспокоить царя и показать, какой он хороший.

Эти перезаписанные и смонтированные выпуски затем доставляли в Кремль.

Бывало, Путин смотрел новости в прямом эфире. Тогда первая новость на "Вестях" обязательно должна была быть посвящена ему. Это мог быть репортаж длиной до 17 минут.

Мы создавали параллельную реальность, в которой Путин живет до сих пор,

– признается Скоробутов.

В начале выпуска новостей обязательно нужно было упоминать Путина / Фото, предоставленные 24 Каналу

По словам журналиста, на "Вестях" выпуски новостей планировали на неделю вперед. И всегда было желательно сначала показывать Путина, а затем Медведева.

Также Скоробутов раскрыл правду о так называемых "прямых линиях" с Путиным. Оказалось, что они вовсе не "прямые". Там все срежиссировано и подготовлено заранее – и граждане, обращающиеся к диктатору, и вопросы, которые ему задают, и даже ответы, которые он дает.

"Стоп-слова" и "стоп-листы"

По словам Скоробутова, "Вести" перестали быть новостями и начали превращаться в пропаганду с 2006 года. Все начиналось с так называемых "стоп-слов", которые запрещалось употреблять в эфире.

Например, среди них были – "джаамат", "халифат", "шахиды" – все, что связано с арабским терроризмом.

С 2010 года "Вести" уже получали письменные указания, так называемые "стоп-листы". Это был перечень лиц, событий и даже стран, о которых нельзя было говорить в эфире.

Каждый четверг у Алексея Громова, который до сих пор отвечает за телевидение, проходили так называемые кремлевские "летучки". Там присутствовали главные редакторы новостных редакций. Они обсуждали идеологию, которая должна быть в выпусках.

Справка: Алексей Громов – бывший пресс-секретарь президента России, в настоящее время – первый заместитель руководителя администрации президента.

После этого в пятницу "Вести" проводили свою "летучку" – адаптировали указания из Кремля, составляли план на воскресенье и расписывали примерную верстку программ.

С 2017 года "стоп-листы" заменили устные указания, в частности по спецсвязи или в прямом эфире. Из Кремля звонили и рассказывали, что можно, а что нельзя показывать.

Были также отдельные распоряжения о том, как рассказывать о событиях в Украине. Например, редакция должна была ориентироваться на "официальные" сводки "ДНР" и "ЛНР".

"Стоп-листы" с 2010 по 2017 год / Фото, предоставленное 24 Каналу

Еще "стоп-листы" для "Вестей" / Фото, предоставлено 24 Каналу

О событиях на Востоке нужно было рассказывать с точки зрения террористов на Донбассе / Фото, предоставлено 24 Каналу

Скоробутов признает, что наиболее жесткая цензура началась с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма.

Журналист также поделился уникальным кремлевским "темником" для итоговых новостных программ главных пропагандистских каналов: "Россия-1", "Первый канал" и "НТВ".

Там разъясняется, как нужно подавать ситуацию в Крыму. Пропагандистам приказывали делать акцент на том, что в составе Украины на полуострове людям жилось плохо. И именно поэтому крымчане якобы единодушно захотели присоединиться к России.

Упоминая Украину, нужно было "подчеркивать "антироссийскую истерию" и "активно освещать конфликты и борьбу за власть".

Как в 2014 году пропаганда должна была освещать события в Крыму и Украине / Фото, предоставленное 24 Каналу