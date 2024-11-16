Как Трамп может убедить Путина остановить войну: аналитик назвал возможный метод

Дональд Трамп может пытаться предоставить Украине большое количество военной поддержки от США для борьбы против России. Однако такой вопрос не зависит только от президента, а Владимир Путин сможет преодолеть и эту проблему.

Зато стоит обратить внимание именно на доходы российского диктатора и его сотрудничество с другими странами. Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что также важными остаются еще некоторые факторы, из-за которых страна-агрессор способна продолжать войну против Украины.

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Как Трамп может убедить Путина остановить войну

Военный аналитик объяснил, что даже, если Трамп пойдет на переговоры, будет предлагать российскому диктатору качество условия, Путин откажет и тогда президент США решит предоставлять Украине больше военной помощи, этого все равно будет недостаточно. Для таких решения зависят не только от политической воли Трампа.

США – не Россия, не диктаторский режим. Не будет достаточно воли президента, чтобы реализовать какие-то его замыслы. Даже, если Трамп скажет отправить Украине 1000 танков Abrams, найдется миллион политических, бюрократических причин, по которым это может быть невозможно,

– объяснил Матвеев.

Соответственно, разрушить этот процесс будет очень трудно и займет много времени. Кроме того, станет важным вопрос о дополнительной помощи Украине в виде денег и оружия, а также вопрос сотрудничества России с Ираном, Северной Кореей и другими союзниками.

Заметьте! Ранее Трамп обещал, что в случае победы на выборах положит конец войне в Украине за 24 часа, затем его команда сообщила, что он будет действовать через силовое принуждение. Недавно Трамп заявил, что его администрация сосредоточит внимание на завершении войны в Украине, но не уточнил деталей. Также напомним, что его команда предлагает мирный план, который предусматривает замораживание войны.

По мнению военного аналитика, мир недорабатывает вопрос, который касается доходов Путина, заработка с нефти, теневого флота и поставки в Россию различных элементов: от запчастей до электроники для ВПК.

Вот надо ограничить эти поставки, ограничить экспорт нефти и различных других ресурсов, на которых Путин зарабатывает деньги. Россиянам же этих доходов не видят, они беднеют. Эти деньги идут в военный бюджет Благодаря внешним доходам Путин может это балансировать,

– подчеркнул Матвеев.

Российская пропаганда сейчас удачно работает для воздействия на россиян. Им объясняют, что, "пусть нет шоколада, пусть подорожал iPhone, но жить можно, надо же как-то перетерпеть". Россиянам хватает на базовые продукты, вот они и радуются.

По словам военного аналитика, уже потом перед российским диктатором встанет выбор: забрать все деньги у людей на войну, или прекратить ее, чтобы россияне не голодали. Однако пока он с этим проблем нет благодаря своим партнерам.

Есть очень много серых зон в отношении санкций, которые прямо повлияют на доходы Путина. Также есть много людей, которых можно ограничивать, то есть вводить персональные санкции. США могут стать локомотивом всех этих санкций, влияние у этой страны есть достаточное,

– отметил Матвеев.

Более того, Трамп также может повлиять на замороженные российские активы. Военный аналитик добавил, что сейчас для этого вопроса миру нужен лидер. Если будущий президент США захочет им быть, он может сделать так, чтобы эти активы были доступны Украине. Благодаря этим деньгам наша страна сможет исправить определенные экономические проблемы и стать сильнее.