"Солнцепек" и грозные "Панцирь-С1": мощное видео, как трофейная техника россиян работает против них
Источник:Минобороны
Украинские военные умело используют оставленную технику россиян. ТОС "Солнцепек" и ЗРГК "Панцирь" работают против самих же оккупантов.
В Минобороны опубликовали видео успешной работы ВСУ по российской технике. Когда захватчики бегут, оставляют после себя много бронемашин, танков и даже "хваленные" ЗРГК и ТОС.
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Трофейная техника, захваченная ВСУ у агрессоров, теперь успешно работает против них. Убегая, российские захватчики оставляют гусеничные и колесные бронемашины, самоходную артиллерию, танки и боеприпасы к ним.
– говорится в сообщении.
Среди трофеев есть 4 единицы ТОС-1А "Солнцепек" и хваленый роспропагандой зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Кроме того, ВСУ взяли 446 трофейных бронетранспортеров разных модификаций.
Как российская техника работает против самих оккупантов: видео
Потери врага по состоянию на 14 августа
- личного состава – 43 550 человек (+150 в сутки);
- танков – 1864 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 4126 (+11) единиц;
- артиллерийских систем – 980 (+2) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 261 единица;
- средств ПВО – 136 единиц;
- самолетов – 233 единиц;
- вертолетов – 194 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5) единиц;
- крылатых ракет – 187 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) единиц;
- специальной техники – 91 единица.
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