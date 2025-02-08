Украина задала тренд: авиаэксперт предположил, возможна ли современная артиллерия без дронов

Украинские дроны становятся все более эффективными. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в январе 2025 года именно беспилотники вывели из строя 66% техники врага. Этот показатель на 7% выше по сравнению с декабрем 2024-го, и он в дальнейшем будет расти.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что использование дронов будет только расти и предположил, как беспилотники будут совершенствоваться. Также в Министерстве обороны сообщили, что Украина значительно увеличила производство дальнобойных дронов и они сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет.

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Какой будет армия будущего

Криволап отметил, что использование дронов началось с самого начала АТО в незначительных количествах. Однако тогда им не уделяли серьезного внимания.

Когда началась широкомасштабная, то тогдашний министр обороны Алексей Резникова сказал, что, мол, ну куда эти "свадебные дроны", что с ними можно сделать. Никто не понимал, что это будет такое,

– сказал он.

Потом почти до 2025 года военные эксперты рассказывали, что "дроны никогда не заменят артиллерию".

Да, дроны артиллерию не заменят, но артиллерия сейчас без дронов, это уже не совсем артиллерия. Потому что системы наведения, системы корректировки, системы подтверждения результатов артиллерийских поражений, они действительно выполняются дронами,

– подчеркнул авиаэксперт.

В то же время и дроны взяли на себя функцию уничтожения самой техники и всего остального. Цифра, которую озвучил Сырский, будет расти.

Будущая армия, будущие военные – это будут люди, по его словам, которые будут управлять дроновыми системами не только в воздухе, но и на земле, на воде, а также логистика и обеспечение будут очень сильно перекладываться на дроны.

Пехотинцы все равно останутся, которые своим присутствием будут подтверждать, что та или иная территория защищена или отвоевана.

Количество дронов будет только расти, и их вес будет увеличиваться. Такой тренд относительно беспилотных систем Украина перевернула с ног на голову. Сейчас все страны уделяют очень серьезное внимание развитию именно дроновых технологий и их сопровождению с точки зрения искусственного интеллекта, оборудования, минимизации оборудования, его веса, чтобы на дроны можно было положить все больше и больше функций,

– отметил Константин Криволап.

К слову, издание The Wall Street Journal пишет, что ВСУ сумели компенсировать нехватку пехоты с помощью беспилотников. Однако БПЛА не могут полностью заменить людей, они способны сорвать атаку противника, по словам украинских военных, не могут остановить ее полностью. В то же время без беспилотников ситуация была бы значительно сложнее.