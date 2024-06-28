Российский террор авиабомбами: в СМИ назвали 3 варианта противодействия вражеским КАБам

В течение последних месяцев Россия начала активнее наносить удары авиабомбами. Особенно от этих атак страдают прифронтовые населенные пункты и передовая.

Сейчас Украина имеет немного средств, которые могли бы противодействовать российским авиабомбам. Так, в СМИ считают, что Запад должен передать нашему государству новейшее вооружение, которое бы эффективно защищало украинские населенные пункты от авиаударов.

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3 пути противодействия российским КАБам

Журналисты Defense News отмечают, что планерные бомбы – дешевый тип боеприпаса, который Россия могу изготавливать еженедельно. Кроме того, КАБ очень сложно заметить на радарах, ведь они не имеют двигателя и теплового излучения. Противодействие российским авиабомбам осложняется и тем, что российские самолеты запускают их за десятки километров от линии фронта.

Так, ежемесячно Россия атакует Украину несколькими тысячами авиабомб. К примеру, в марте 2024 года враг запустил более 3000 КАБов. Тогда президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наша страна нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы противодействовать авиаударам.

Поэтому наиболее практичным и эффективным противодействием авиабомбам является фактическое уничтожение самолетов-носителей. В СМИ отмечают, что российскую авиацию можно уничтожать как в воздухе, так и на земле с помощью ракет и средств радиоэлектронной борьбы.

Вторым путем противодействия КАБ являются истребители F-16. В СМИ добавляют, что современные самолеты в сочетании с ракетами "воздух – воздух" могли бы сбивать российскую авиацию еще до того, как она осуществит пуск авиабомбы. Помогать в этом будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Самолеты Saab AEW&C станут мультипликатором силы. Они могут идентифицировать цели на расстоянии около 250 морских миль (463 километра) и обнаруживать воздушные и наземные радары. Это очень важно для отслеживания и уничтожения удаленных самолетов и средств противовоздушной обороны. Хотя украинские F-16 будут более старыми, они будут иметь много современной электроники. Это может включать Link 16, стандартную систему НАТО для обмена тактическими данными. Пролетая над Украиной на безопасном расстоянии, самолеты AEW&C могут направлять F-16 к целям,

– отмечают журналисты.

Третьим путем противодействия авиабомбам в СМИ называют радиолокационную борьбу, которая будет сбивать с курса российские спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС или GPS. В то же время журналисты отмечают, что для защиты критической инфраструктуры понадобятся мощные "глушители". Хотя авиабомбы имеют резервную инерционную систему наведения, однако она менее точна. Поэтому в итоге КАБ будет отклоняться от маршрута, а объекты критической инфраструктуры будут защищены.

"Для того, чтобы Украина смогла преодолеть угрозу планерных бомб, нужно больше и того, и другого. Тактические ракеты большой дальности, самолеты F-16 и AEW&C, а также передовые средства радиоэлектронной борьбы – и более гибкая политика США по их использованию – могут предоставить Украине мощную силу", – резюмируют журналисты.