Наразі Україна має небагато засобів, які могли б протидіяти російським авіабомбам. Так, у ЗМІ вважають, що Захід повинен передати нашій державі новітнє озброєння, яке б ефективно захищало українські населені пункти від авіаударів.

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3 шляхи протидії російським КАБам

Журналісти Defense News наголошують, що планерні бомби – дешевий тип боєприпасу, який Росія можу виготовляти щотижня. Окрім того, КАБ дуже складно помітити на радарах, адже вони не мають двигуна і теплового випромінювання. Протидія російським авіабомбам ускладнюється й тим, що російські літаки запускають їх за десятки кілометрів від лінії фронту.

Так, щомісяця Росія атакує Україну кількома тисячами авіабомб. До прикладу, у березні 2024 року ворог запустив понад 3000 КАБів. Тоді президент України Володимир Зеленський наголошував, що наша країна потребує більше систем ППО, щоб протидіяти авіаударам.

Відтак найбільш практичною та ефективною протидією авіабомбам є фактичне знищення літаків-носіїв. У ЗМІ наголошують, що російську авіацію можна нищити як у повітрі, так і на землі за допомогою ракет та засобів радіоелектронної боротьби.

Другим шляхом протидії КАБ є винищувачі F-16. У ЗМІ додають, що сучасні літаки у поєднанні з ракетами "повітря – повітря" могли б збивати російську авіацію ще до того, як вона здійснить пуск авіабомби. Допомагатимуть у цьому літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Літаки Saab AEW&C стануть мультиплікатором сили. Вони можуть ідентифікувати цілі на відстані близько 250 морських миль (463 кілометри) і виявляти повітряні та наземні радари. Це дуже важливо для відстеження і знищення віддалених літаків і засобів протиповітряної оборони. Хоча українські F-16 будуть старішими, вони матимуть багато сучасної електроніки. Це може включати Link 16, стандартну систему НАТО для обміну тактичними даними. Пролітаючи над Україною на безпечній відстані, літаки AEW&C можуть спрямовувати F-16 до цілей,

– наголошують журналісти.

Третім шляхом протидії авіабомбам у ЗМІ називають радіолокаційну боротьбу, яка збиватиме з курсу російські супутникові навігаційні системи ГЛОНАСС або GPS. Водночас журналісти наголошують, що для захисту критичної інфраструктури знадобляться потужні "глушилки". Хоча авіабомби мають резервну інерційну систему наведення, однак вона менш точна. Тому у підсумку КАБ буде відхилятися від маршруту, а об'єкти критичної інфраструктури будуть захищені.

"Для того, щоб Україна змогла подолати загрозу планерних бомб, потрібно більше і того, і іншого. Тактичні ракети великої дальності, літаки F-16 і AEW&C, а також передові засоби радіоелектронної боротьби – і більш гнучка політика США щодо їх використання – можуть надати Україні потужну силу", – резюмують журналісти.