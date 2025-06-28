Для Европы важно создать новый оборонный альянс: какое место там может занять Украина

Европа демонстрирует различные форматы сотрудничества с Украиной. И несмотря на приостановление процесса евроинтеграции, совместные инициативы в сфере безопасности между Украиной и отдельными государствами существенно активизировались. Такое сотрудничество может стать первым шагом к созданию нового оборонного союза.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он пояснил, что Украина уже активно интегрируется в архитектуру безопасности Европейского Союза.

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ВСУ опережают армии Европы

Сейчас к системе безопасности ЕС больше всего приобщены скандинавские страны: началось совместное производство вооружений, финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса со стороны стран Балтии и скандинавских государств. Также реализуются совместные проекты по производству новейших военных технологий.

Он добавил, что сейчас прослеживаются две тенденции. С одной стороны – Венгрия и Словакия ориентируются на нейтральный статус. С другой – Германия существенно усиливает военно-техническое сотрудничество с Украиной.

Вполне возможно, что в будущем в рамках Европейского Союза мы увидим создание конфедеративного объединения суверенных стран, которые будут иметь общие вооруженные силы под единым руководством,

– сказал Олег Пендзин.

Он также отметил, что экономическая часть Европы уже объединена: есть общая валюта, европейские центральные банки, единый рынок. А вот составляющая безопасности до сих пор в значительной степени зависит или от НАТО и США, или от национальных армий, численность которых остается ограниченной. Общее количество военнослужащих в крупнейших странах ЕС составляет 150 – 200 тысяч, из них сухопутные силы – 70 – 80 тысяч.

Пендзин подчеркнул, что по сравнению с численностью и опытом Вооруженных сил Украины, а также с военным потенциалом страны-агрессора, европейские армии выглядят достаточно слабыми. Ни по уровню подготовки, ни по боевому опыту они не могут соперничать с украинскими военными.

"Раньше говорили о ядерном сдерживании. Но если на поле боя используется исключительно обычное оружие, то ядерное никто не будет применять. То есть в условиях применения только конвенционного оружия ожидать использования тактического ядерного не стоит. Соответственно, сдерживание должно базироваться на обычных вооружениях, которых в Европе просто недостаточно", – сказал Пендзин.

Сработает ли 5 статья НАТО в случае гибридной атаки

Он также обратил внимание на то, что во время последнего саммита НАТО уже поднимался вопрос: что будет, если в одну из стран Балтии войдут так называемые "зеленые человечки", и будет ли это считаться началом войны с НАТО. А также – когда и при каких условиях будет активирована 5 статья Устава Альянса.

Кроме того, по словам Пендзина, Соединенные Штаты сокращают свое военное присутствие в Европе – на 20 тысяч меньше запланированного контингента. Это существенно меняет расстановку сил в регионе и влияет на будущую систему европейской безопасности.

Пендзин отметил, что Украина однозначно будет участвовать в формировании новой архитектуры безопасности ЕС – прежде всего через совместное производство вооружений, передачу боевого опыта и, вполне вероятно, участие ВСУ в отдельных союзах безопасности на основе двусторонних соглашений с европейскими странами.

Евроинтеграцию блокирует Венгрия

Относительно общего процесса европейской интеграции, по его словам, впереди – сложная работа с Венгрией. Пока Будапешт сохраняет свою нынешнюю позицию, интеграция Украины в ЕС остается замороженной.

Пендзин также напомнил, что Украине, несмотря на очень оптимистичные заявления западных партнеров и Еврокомиссии, не открыли кластер "Основы" из-за вето Виктора Орбана. То есть пока дальнейшее продвижение Украины в ЕС заблокировано именно Венгрией.

Сейчас в нашей прессе очень много позитива – цитируют заявления отдельных руководителей Еврокомиссии, говорят о том, что 26 стран поддержали Украину. Но, подождите: если вы посмотрите основополагающие документы ЕС, то увидите, что везде четко прописано – решения принимаются консенсусом,

– подчеркнул Пендзин.

Также он напомнил, что европейцы продлили действующие санкции против России еще на полгода. В то же время из-за позиции Орбана не удалось согласовать 18-й пакет санкций, как и открытие кластера "Основы" для дальнейшего продвижения Украины в Европейский Союз.

Венгрия заблокировала процесс, опираясь на позицию премьер-министра Орбана, который ссылается на результаты референдума, где почти 90% венгров высказались против вступления Украины в ЕС. При таких условиях дальнейшая интеграция фактически поставлена на паузу.