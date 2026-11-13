Уничтожение трети нефтеперерабатывающих мощностей России и рекордный дефицит бюджета: как сказываются удары Украины

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее сказываются не только на топливном секторе, но и на всей экономике России. Повреждения НПЗ, проблемы с экспортом нефти и логистикой совпадают со стремительным ростом бюджетного дефицита и военных расходов.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее сказываются не только на топливном секторе, но и на всей экономике России. Повреждения НПЗ, проблемы с экспортом нефти и логистикой совпадают со стремительным ростом бюджетного дефицита и военных расходов. В то же время Кремль пытается компенсировать человеческие потери скрытой мобилизацией, а атаки на критическую инфраструктуру обнажают новые уязвимости российского государства.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки объяснил 24 Каналу, насколько болезненными для России стали украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, как они влияют на экспорт нефти и способна ли Москва и в дальнейшем финансировать войну в условиях бюджетного кризиса. Также журналист оценил масштабы российских человеческих потерь, последствия скрытой мобилизации и уязвимость критической инфраструктуры России.

Масштабы разрушений в нефтеперерабатывающей отрасли

Последние атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы продемонстрировали беспрецедентную эффективность.

По данным отраслевых источников, всего за несколько недель Украина смогла вывести из строя около 30 процентов мощностей российской нефтепереработки. Повреждения получили девять из тридцати пяти крупнейших НПЗ на территории России.

Среди наиболее значимых целей оказался порт Усть-Луга в Ленинградской области, который является ключевым экспортным узлом на Балтике. Масштабный пожар, который был виден даже с территории Эстонии, свидетельствует о серьезных повреждениях терминалов перевалки нефтепродуктов.

Кроме того, успешные удары были нанесены по Саратовскому НПЗ, где были поражены установки термической и первичной переработки нефти, а также по предприятию в Киришах, работа которого была полностью остановлена из-за повреждения ключевых технологических узлов.

Суммарная проектная мощность пострадавших заводов составляет около 300 тысяч тонн в сутки. Фактическое сокращение объемов переработки сырой нефти может достигать 200 тысяч тонн в день.

Падение экспорта и логистический коллапс

Последствия этих атак мгновенно отразились на российском экспорте нефти, который резко просел.

Всего за одну неделю поставки сократились на 700 тысяч баррелей в сутки, достигнув минимума за последние три недели. Валовая стоимость российского морского нефтяного экспорта снизилась до шестинедельного минимума.

Показателен случай с танкером, который перевозил российское дизельное топливо в США: судно развернулось в нескольких сотнях километров от Нью-Йорка и начало удаляться от американских берегов, ожидая новых распоряжений.

Одновременно зафиксирована приостановка отгрузок в порту Козьмино, где причалы простаивали несколько дней подряд. Удар по нефтеперекачивающей станции в Самаре, которая является важным узлом для экспортных маршрутов в Усть-Лугу и Новороссийск, дополнительно осложнил логистику.

Критический удар по федеральному бюджету

Экономические потери от разрушения инфраструктуры накладываются на общий кризис российских финансов.

Дефицит федерального бюджета России с января по октябрь составил 5,2 триллиона рублей, что на 38 процентов превышает весь запланированный дефицит на текущий год. Несмотря на высокие мировые цены на нефть, нефтегазовые доходы России сократились более чем на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно. Европейский Союз готовится 16 ноября утвердить новые санкции против примерно 150 российских физических и юридических лиц. Под ограничения попадут около 50 банков, энергетические компании и структуры, обеспечивающие работу "теневого флота" и обход предыдущих запретов.

В то же время военные расходы продолжают стремительно расти. По оценкам аналитиков, в этом году они составят 17 триллионов рублей, что на 40 процентов превышает первоначальные планы.

Ситуация настолько серьезна, что финансовый блок российского правительства предупреждает о невозможности поддерживать нынешний уровень расходов на войну.

Скрытая мобилизация и демографическая катастрофа

На фоне экономических проблем Россия сталкивается с беспрецедентными человеческими потерями, которые вынуждают власти усиливать скрытую мобилизацию.

Обычные граждане внезапно оказываются в роли штурмовиков, а их родственники теряют с ними всякую связь. Показательна история призывника из Нефтекамска, которого задержали на улице, отправили в зону боевых действий, а впоследствии признали пропавшим без вести, несмотря на то, что он продолжал выходить на связь.

Анализ утечки данных из российского реестра актов гражданского состояния подтверждает катастрофические масштабы потерь. Около 89 процентов зарегистрированных смертей военнослужащих приходятся на территорию Украины или приграничные российские области.

Наибольшее количество погибших зафиксировано на направлениях главных российских наступлений, в частности в Покровском районе Донецкой области. Эти цифры серьезно занижены из-за задержки между фактической гибелью и ее официальной регистрацией, однако они уже свидетельствуют о том, что российские потери бьют все исторические рекорды.

Уязвимость критической инфраструктуры и логистики

Помимо нефтепереработки, украинские удары наносят ущерб другим критически важным секторам российской экономики. Атаки на дата-центры компании "Яндекс" привели к безвозвратной потере части клиентских данных и вынудили эвакуировать суперкомпьютеры, используемые для разработки искусственного интеллекта. Предложения российских властей перенести серверы под землю лишь подчеркивают беспомощность перед угрозой с воздуха.

Дополнительным ударом по логистике стало обрушение железнодорожного моста в Архангельской области, в результате чего целые регионы, такие как Республика Коми и Воркута, оказались отрезанными от остальной части страны. Отсутствие объездных путей делает невозможным быстрое восстановление сообщения.

Все это происходит на фоне подготовки к суровой зиме, когда российские регионы могут столкнуться с теми же проблемами с отоплением и электроснабжением, которые оккупационные власти создали на захваченных территориях Украины.

Комплексное воздействие этих факторов создает беспрецедентное давление на российскую государственную машину, приближая момент, когда экономика больше не сможет обслуживать военные амбиции Кремля.

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