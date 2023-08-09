Кассетные боеприпасы стали импульсом для прорыва: WSJ рассказал, как ВСУ используют оружие

Кассетные боеприпасы, полученные Украиной от США, смогли "расшевелить" наступление Сил обороны. Они стали практически импульсом для прорыва.

Несмотря на то, что кассетные предпочтения дают ВСУ определенное преимущество на фронте, войскам требовалось еще много видов артиллерии. Об этом говорится в новой статье, вышедшей в The Wall Street Journal.

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Ссылаясь на украинских военных, издание пишет, что это вооружение способно поражать большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды. ВСУ наносят удары по скоплениям российской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

Как именно помогают в бою кассетные снаряды

WSJ привел в пример ситуацию с поля боя: взвод украинской пехоты продвигался к российским позициям и вынужден был отступить, поскольку попал под огонь пулеметов. Однако украинские войска ударили по противнику кассетными боеприпасами, из-за чего занялись кустарники, трава и деревья, что позволило бойцам видеть скрывавшихся в кустарниках оккупантов. Тогда Силы обороны захватили позиции окупантов.

"Теперь украинские войска считают, что у них есть шанс на прорыв", – говорится в статье.

Кассетные бомбы – это три выстрела, и деревья полностью разрушаются. Даже если вы немного промахнетесь, эти боеприпасы все равно сработают,

– рассказал изданию один из бойцов взвода, по имени Александр.

Военнослужащий-артиллерист, стрелявший такими боеприпасами, отметил, что они наиболее эффективны на полях, где рассеиваются на большей площади, но добавил, что кассетные боеприпасы "не являются переломным моментом", и Украине необходимы разные виды артиллерии.

Продвижение ВСУ: последние новости

Украинские защитники на Таврическом направлении уже зашли на первую линию обороны российских окупантов. Это подтвердил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

8 августа Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты наступали в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы, Силы обороны отразились.