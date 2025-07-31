Украинские военные аэродромы являются приоритетной целью во время воздушных атак России. Однако уникальные подходы позволили ВСУ не потерять ни одного западного истребителя во время таких ударов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Как Украина защищает свои F-16?

Издание отмечает, что для украинских Воздушных сил критически важными стали рассредоточение и мобильность. Украина не смогла построить вспомогательную инфраструктуру, необходимую для своих F-16, поэтому полагается на другие решения.

Уничтожение украинских ВВС, в первую очередь, удалось предотвратить благодаря распылению. По мнению американского генерала Джеймса Хекера, Украина потеряла относительно мало своих самолетов на земле, потому что "они очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме.

Так, при обслуживании истребителей F-16 Украина полагается на мобильные комплексы, установленные на грузовиках. Они стали заменой классических стационарных баз.

Один из новых комплексов имеет командный пункт и рабочие места для планирования миссий и брифингов для пилотов, а также место для отдыха личного состава, а другой – мастерскую для испытания и подготовки оружия и грузовики для установки боеприпасов на самолеты,

– рассказывают журналисты.

В свою очередь Россия не распыляла свои самолеты до момента, пока Силы обороны не начали атаковать ее аэродромы беспилотниками. Таким образом украинцы имели больше успеха в атаках на российские авиабазы, чем россияне на украинские.

Кстати, разведка Великобритании недавно рассказала, что Россия строит укрытия на аэродромах "Миллерово", "Курск Восточный" и "Гвардейское" для защиты военных самолетов от атак украинских беспилотников.