Цели на миллиарды долларов: в подразделении "Феникс" поразили результатами работы украинских дронов

Враг понес потери более чем на миллиард долларов только от подразделения "Феникс". Успех обеспечивает слаженная работа и оперативность.

Начальник штаба Главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" Богдан Демин в эфире 24 Канала рассказал, что за неделю на трех направлениях подразделение уничтожило немало дорогой техники России.

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Какая "самая дорогая потеря" россиян

Среди целей: один наземный роботизированный комплекс, четыре БТР, один танк, 21 мотоцикл, два пункта управления БпЛА, 50 грузовиков, 34 автомобиля, одно средство РЭБ, 14 пушек, восемь беспилотников и 18 складов с боеприпасами.

Самыми дорогими целями стали комплексы ТОС "Солнцепёк", которые оккупанты очень восхваляют. Мы уничтожили два или три таких комплекса. Стоимость одного – более 15 миллионов долларов. Также уничтожены средства радиоэлектронной борьбы стоимостью около 2 миллионов гривен за комплекс,

– сказал Демин.

Он подчеркнул, что подразделение стабильно уничтожает системы "Град", танки, БТРы и склады боеприпасов. Все это фиксируется в отчетах и на видео.

Можно уверенно сказать, что мы уже нанесли врагу потерь на более чем миллиард долларов, а возможно и больше,

– отметил он.

По его словам, пилоты разведывательных дронов постоянно ведут разведку переднего края, обнаруживают цели и передают координаты. Ударные дроны, в частности Vampire, наносят удары преимущественно ночью.

Ключевое значение имеет скорость передачи информации между разведкой и ударными подразделениями: чем быстрее данные доходят до FPV-дрона, тем эффективнее удар.

Ситуация сложная и динамичная: враг постоянно штурмует наши позиции, применяя живую силу и технику, ища слабые места в обороне,

– рассказал Демин.

Он добавил, что благодаря слаженной работе украинские военные успешно сдерживают атаки, нанося врагу большие потери и не давая продвигаться вперед.