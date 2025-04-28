О ситуации на Покровском направлении рассказывает Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Основу группировки войск противника, которая действует на Покровском направлении, составляют войска двух общевойсковых армий – 2-й и 41-й, которые усилены частями и соединениями из состава 51-й ЗВА. В течение последних нескольких недель российское командование дополнительно перегруппировало на это же направление подразделения 201-й военной базы, 137-й ОМСБр и вернуло в состав первого эшелона подразделения 55-й ОМСБр, ранее выведенные в резерв.

Количественные показатели этих сил и средств оцениваются по-разному, а потому имеют исключительно ориентировочный характер.

личный состав – до 75 – 76 тысяч (однако есть и показатели в 88 тысяч – 90 тысяч);

танки – до 350 – 360 единиц (но есть и показатели вроде "не превышает 210 – 220 единиц");

боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобили и тягачи типа МТ-ЛБ – до 645 – 650 единиц (альтернативные показатели – 720 – 740 единиц, или 330 – 335 единиц);

ствольная артиллерия – 646 единиц, но есть и показатель в более 800 стволов;

реактивная артиллерия – не превышает 200 единиц, но есть и показатель в более 260 единиц.

В роли дальнобойного оружия в интересах этой группировки войск противника используется сводная тактическая группа из состава его ракетных войск и артиллерии, вооруженная 6 – 8 самоходными пусковыми установками оперативно-тактического ракетного комплекса. Также есть информация и о 10 СПУ, но в составе двух сводных подразделений.

Текущая ситуация на Покровском направлении

В течение последней недели в районе к северу от населенного пункта Николаевка передовым подразделениям ВСУ удалось контратакой оттеснить передовые подразделения противника на северо-запад и северо-восток от населенного пункта. Продвижение украинских подразделений составило до 1,1 – 1,2 километра.

В районе населенного пункта Лысовка противнику удалось улучшить свои передовые позиции в направлении Лысовка – Сухой Яр. Однако его аналогичные попытки в направлении Даченское – Чунишане не увенчались успехом.

К юго-западу от Покровска части и соединения 2-й ЗВА, а также ряд подразделений из состава 41-й ЗВА проводили активные атакующие/штурмовые действия с целью восстановления положения на направлениях Новотроицкое – Шевченко, а также Волчье – Песчаное. Враг имел частичный успех – ему удалось расширить так называемую серую зону.

В районе населенных пунктов Котлино, Удачное, Соленое, Успеновка подразделения противника из состава его 15-й ОМСБр, 55-й ОМСБр, 433-го МСП 27-й МСД с переменным успехом вели бои за удержание промзон в районе сел Котлино и Удачное. Они пытались восстановить положение в направлении Соленое – Удачное, а также Нововасильевка – Успеновка.

В результате врагу, вероятно, удалось закрепиться в этих промзонах и частично отбросить ВСУ в направлении Соленое. Однако россиянам не удалось восстановить контроль над селами Котлино, Успеновка и Удачное.

Российские подразделения 90-й ТД, усиленные частями и подразделениями 51-й ЗВА, 201-й ВБ и 137-й ОМСБр, продолжают упорно атаковать в направлениях Надиевка – Котляровка, а также Серебряное – Троицкое, пытаясь выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями Украины.

На этом направлении россияне, после 2-х недель интенсивных штурмов и атак, которые им достаточно дорого стоили, сумели взять под контроль село Надеевка и продвинуться на северо-восток от него, а также продвинуться в районе хутора Преображенка.

Однако попытка россиян прорваться к Котляровке и в направлении Троицкого закончилась для них тщетно. Очевидно, что командование 90-й танковой дивизии, мягко говоря, несколько спешило с докладом о взятии Котляровки.

Еще дальше на юг россияне продолжают свои попытки полностью взять под контроль село Андреевка и район к северу от него. Они имели некоторое продвижение в несколько сотен метров, но, судя по всему, уже более месяца не могут полностью захватить это село.

Таким образом, нынешняя ситуация на Покровском направлении характеризуется двумя основными факторами:

общий, достаточно высокий уровень интенсивности боевых действий;

многообразие целей и задач, которые войска противника вынуждены решать на этом направлении, как в тактическом, так и в оперативно-тактическом смысле.

В частности, в районе от Лозоватской до Николаевки противник, вероятно, ведет активную оборону. В районе от Лисовки до Успеновки – активные действия с целью восстановления положения к югу и юго-западу от Покровска, которое ранее ухудшилось в результате контратакующих действий ВСУ. В полосе 90-й танковой дивизии (от Васильевки до Андреевки) – снова пытается вести активное наступление с целью выхода на административные границы Днепропетровской области и вытеснения ВСУ на рубеж Алексеевка – Троицкое.

Перспективы развития ситуации

Что касается перспектив дальнейших действий противника на Покровском направлении, то очевидно, что они вряд ли значительно улучшатся для него в ближайшее время. Российское командование явно сталкивается с рядом трудностей. В частности, наличием значительных проблем с уровнем боеспособности своих подразделений на ряде участков.

Например, россияне "увязли" в ожесточенных встречных боях в ключевом для себя секторе – к юго-западу от Покровска. Они вынуждены одновременно удерживать ранее занятые позиции между Успеновкой и Шевченко и сдерживать очевидную угрозу флангам тактической группы своих войск, прорвавшейся в Котлино. Именно поэтому дальнейшая способность россиян продвигаться здесь остается под большим вопросом.

Более того, даже там, где они продвигаются, делают они это крайне медленно и очень кроваво для себя. За более чем два месяца ожесточенных и упорных боев с момента очередной своей активизации 90 ТД противника, усиленная подразделениями из состава 41-й ЗВА и даже из 51-й ЗВА, сумела достичь тактического вклинения в обороне ВСУ в направлении Новоелизаветовка – Троицк глубиной всего 5,2 километра и шириной до 7 километров.

Собственно, этот "пятачок" они просто усеяли телами своих солдат. Поэтому это не те показатели, которые бы указывали на наличие каких-то "оперативных перспектив" этого наступления.

По большому счету, командование УВ "Центр" на этом этапе именно из-за проблем с боеспособностью своих передовых подразделений было вынуждено перейти от решения оперативно-тактической задачи по "охвату и обходу" Покровска к решению ограниченной тактической задачи в полосе 90-й ТД по "выравниванию фронта" к югу от Покровска, между городом и рекой Волчья.