Как украинские ракеты поразили российский буксир "Василий Бех": появилось мощное видео

Украинские военные продолжают сражаться с российскими захватчиками за остров Змеиный. В этом сражении наши воины недавно уничтожили российский буксир "Василий Бех". Теперь появилось красноречивое видео успешной работы наших воинов.

Вместе с буксиром на дно пошел ЗРК "Тор"

В Военно-морских Силах Украины 17 июня сообщили, что попали в буксир "Василий Бех" . В русское судно удалось попасть именно тогда, когда оно везло военных и вооружение на остров Змеиный.

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Сообщалось, что "Василий Бех", ставший частью черноморского флота России в 2017 году, на своем борту имел зенитно-ракетный комплекс "Тор". Стоимость такого ЗРК оценивается в 25 миллионов долларов. Однако это его не спасло от украинских ракет.

Видео, как украинские воины уничтожили российский буксир "Василий Бех"

Что еще известно об уничтожении буксира "Василий Бех"

По предварительным данным Одесского горсовета, украинским военным удалось поразить 70% вражеского экипажа . Судьба остальных россиян неизвестна.

Буксир "Василий Бех" обеспечивал доставку на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота захватчиков.

Судно, построенное на Астраханском судостроительном заводе, пошло ко дну Черного моря. Остальные российские корабли пытались проводить поисково-спасательную операцию.

Детали успешной операции рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сообщил, что в российский буксир попали две ракеты "Гарпун".

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По словам Арестовича, ракеты выстрелили на достаточно большое расстояние – ориентировочно, как от Одессы до острова Змеиный. Кроме того, Арестович сообщил, что вражеский корабль потопили примерно в 90 километрах от побережья Одесщины.

В оперативном командовании "Юг" 18 июня рассказали, что произошло с буксиром "Василий Бех". Там заявили, что судно полностью выгорело и пошло ко дну.

Экссотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что "Василий Бех" – это весомая потеря для российских оккупантов .

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