Как украинские ракеты поразили российский буксир "Василий Бех": появилось мощное видео
Украинские военные продолжают сражаться с российскими захватчиками за остров Змеиный. В этом сражении наши воины недавно уничтожили российский буксир "Василий Бех". Теперь появилось красноречивое видео успешной работы наших воинов.
Вместе с буксиром на дно пошел ЗРК "Тор"
В Военно-морских Силах Украины 17 июня сообщили, что попали в буксир "Василий Бех" . В русское судно удалось попасть именно тогда, когда оно везло военных и вооружение на остров Змеиный.
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Сообщалось, что "Василий Бех", ставший частью черноморского флота России в 2017 году, на своем борту имел зенитно-ракетный комплекс "Тор". Стоимость такого ЗРК оценивается в 25 миллионов долларов. Однако это его не спасло от украинских ракет.
Видео, как украинские воины уничтожили российский буксир "Василий Бех"
Что еще известно об уничтожении буксира "Василий Бех"
- По предварительным данным Одесского горсовета, украинским военным удалось поразить 70% вражеского экипажа . Судьба остальных россиян неизвестна.
- Буксир "Василий Бех" обеспечивал доставку на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота захватчиков.
- Судно, построенное на Астраханском судостроительном заводе, пошло ко дну Черного моря. Остальные российские корабли пытались проводить поисково-спасательную операцию.
- Детали успешной операции рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сообщил, что в российский буксир попали две ракеты "Гарпун".
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- По словам Арестовича, ракеты выстрелили на достаточно большое расстояние – ориентировочно, как от Одессы до острова Змеиный. Кроме того, Арестович сообщил, что вражеский корабль потопили примерно в 90 километрах от побережья Одесщины.
- В оперативном командовании "Юг" 18 июня рассказали, что произошло с буксиром "Василий Бех". Там заявили, что судно полностью выгорело и пошло ко дну.
- Экссотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что "Василий Бех" – это весомая потеря для российских оккупантов .