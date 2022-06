Черное море стало важным местом для борьбы Украины и России. Здесь нет больших морских баталий с участием десятков кораблей. Хотя Россия уже потеряла на этой войне против Украины как минимум 13 кораблей и катеров, включая тогдашний флагман черноморского флота крейсер "Москва".

И все же благодаря блокированию северо-западной части Черного моря, российские оккупанты добиваются сразу нескольких целей. Используют они для этого остров Змеиный, новые спутниковые изменения которого показывают значительное увеличение военного оборудования (системы противовоздушной обороны), так и новые укрепления там.

Ракетные удары по Украине с кораблей

Именно с кораблей в акватории Черного моря россияне наносят ракетные удары по территории Украины. Однако, чтобы эти корабли безопасно чувствовали себя в море, им нужна защита от ракетного удара с побережья. Ведь у украинцев тоже есть необходимое вооружение, чтобы бить по таким кораблям – ракеты "Нептун" собственного производства и предоставленные нам противокорабельные ракеты Harpoon.

Ранее за такую противоракетную защиту отвечал крейсер "Москва", имевший необходимое оборудование. Но удачная спецоперация украинских военных с отвлечением привела к тому, что ракеты "Нептун" попали в корабль, из-за чего он на следующий день пошел ко дну.

Именно для защиты остальных кораблей на острове Змеиный и разместили такое большое количество систем ПВО.

Будущий десант в Одесскую область

Россия не оставляет надежды захватить Одессу и Одесскую область. Уйти по сухопутному коридору от оккупированного Херсона не удается, ведь украинские силы сдерживают там наступление, сами переходя в контрнаступление. Остается возможность высадки десанта из моря. Для этого и требуется прикрытие с помощью острова Змеиный, который всего в 40 километрах от побережья.

Прикрытие для грабежей

Эксперты из Института изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW) отмечают, что россияне могут использовать остров Змеиный и усиленное присутствие в северо-западной части Черного моря для возобновления работы порта Херсона. Оккупационные "власти" города уже заявили, что порт возобновил работу и начнет грузовые перевозки. Учитывая, что в Бердянске и Мариуполе порты использовались для вывоза награбленного, в Херсоне может быть одно и то же.

Однако есть значительное отличие. Выход из Херсона в Черное море проходит мимо Очаков, который находится под контролем украинских войск. И там наши защитники могут помешать намерению россиян. Поэтому, вероятно, оккупанты постараются взять под контроль этот порт на Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.

