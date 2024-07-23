"Оккупанты заходят к нам пешком, а мы их встречаем": как украинские воины защищают Харьковщину

Ежесуточно в Харьковской области только на Липецком направлении ВСУ успешно отражают до десятка атак врага. Однако ситуация остается сложной, звуки боев доносятся до окраин Харькова.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что украинские военные пытаются сохранять позитив. Россияне на Липецком направлении пытаются идти пешком, однако ВСУ их "радушно встречают".

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Как украинские воины защищают Харьковскую область

По словам Черненко, на Липецком направлении работа ВСУ очень "горячая" и успешная. Всегда, когда корреспонденты туда приезжают, слышать, как дрожит земля, взрывы ощутимо везде. Несмотря на это украинские военные улыбающиеся, делают чай и уверены в себе.

Эти ребята воевали на разных фронтах. Они защищали и защищали нашу страну на разных позициях: и Луганщина, и Запорожское направление, теперь и Харьковщина,

– отметила корреспондентка.

Именно эти украинские военные, которые сейчас защищают Харьковскую область в мае сдержали наступление россиян. До полномасштабного вторжения каждый из них имел свою профессию: от сварщика до пчеловода. Сейчас эти ребята являются профессиональными военными и делают невозможные вещи.

Боец 3-й бригады оперативного назначения НГУ Спартан рассказал, что сначала наступления оккупантов, которые хотели захватить Липцы, он с собратьями отбили много их контрнаступлений. Они помогают работе украинской пехоте, чтобы они беспрепятственно могли продвигаться для освобождения украинских территорий.

Они (россияне – 24 Канал) заходят к нам пешком, сюда техника почти не доезжает, потому что ее сразу уничтожают наши FPV-дроны. Однако они пешком не очень удачно доходят, потому что мы их "встречаем",

– прокомментировал военный.