Здесь ведутся ожесточенные бои: NYT показал, как украинские защитники встретили Новый год у Кременной

2 января 2023, 14:39
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Источник:

The New York Times

В канун Нового года россияне цинично обстреляли Украину ракетами. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные украинцы.

Стоит напомнить, что в ночь на 2 января произошла также атака 39 беспилотников "Шахид". Украинские военные заявили, что сбили их все.

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Как украинцы праздновали Новый год

Несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов, украинцы остались несокрушимыми и смогли празднично встретить новый 2023 год.

Издание показало, как встречали 2023 год в 43 ОАБр в направлении Кременная – Сватово. Там ведутся ожесточенные  бои за освобождение ключевой трассы, которая является основным маршрутом поставки вражеской армии на северном участке фронта.

Сегодня для нас обычный день. Мы работаем с самого утра и ждем приказа начать стрелять из пушек и оказать всю необходимую помощь нашей пехоте на месте в Кременной,
– сказал старший офицер "Скиф".

Как украинские воины праздновали Новый год / Фото Nicole Tung

Судя по фото, воины переместили пушку 2С7 "Пион" на открытую местность, откуда они производили обстрел российских укреплений в городе Кременная.

Что происходит в Луганской области: главное

  • По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные находятся возле Кременной, но еще не вошли в город. Там ведутся бои.
  • Возле Кременной группа россиян с оружием самостоятельно сдалась в плен. Их количество – не менее пяти человек.
  • По словам военного эксперта Николая Саламахи, деоккупация Кременной станет первым шагом для того, чтобы совершать наступление в сторону Северодонецка и Лисичанска.
  • В американском Институте изучения войны рассказали, что россияне готовятся к решающим боям в Луганской области. Украинские защитники продолжают контрнаступление на Кременную.
  • Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что на этой неделе защитники продвинулись до 2,5 километра в сторону Кременной.

Автор: Анна Романюк