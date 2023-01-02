Здесь ведутся ожесточенные бои: NYT показал, как украинские защитники встретили Новый год у Кременной

В канун Нового года россияне цинично обстреляли Украину ракетами. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные украинцы.

Стоит напомнить, что в ночь на 2 января произошла также атака 39 беспилотников "Шахид". Украинские военные заявили, что сбили их все.

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Как украинцы праздновали Новый год

Несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов, украинцы остались несокрушимыми и смогли празднично встретить новый 2023 год.

Издание показало, как встречали 2023 год в 43 ОАБр в направлении Кременная – Сватово. Там ведутся ожесточенные бои за освобождение ключевой трассы, которая является основным маршрутом поставки вражеской армии на северном участке фронта.

Сегодня для нас обычный день. Мы работаем с самого утра и ждем приказа начать стрелять из пушек и оказать всю необходимую помощь нашей пехоте на месте в Кременной,

– сказал старший офицер "Скиф".

Как украинские воины праздновали Новый год / Фото Nicole Tung

Судя по фото, воины переместили пушку 2С7 "Пион" на открытую местность, откуда они производили обстрел российских укреплений в городе Кременная.

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