Здесь ведутся ожесточенные бои: NYT показал, как украинские защитники встретили Новый год у Кременной
Источник:The New York Times
В канун Нового года россияне цинично обстреляли Украину ракетами. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные украинцы.
Стоит напомнить, что в ночь на 2 января произошла также атака 39 беспилотников "Шахид". Украинские военные заявили, что сбили их все.
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Как украинцы праздновали Новый год
Несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов, украинцы остались несокрушимыми и смогли празднично встретить новый 2023 год.
Издание показало, как встречали 2023 год в 43 ОАБр в направлении Кременная – Сватово. Там ведутся ожесточенные бои за освобождение ключевой трассы, которая является основным маршрутом поставки вражеской армии на северном участке фронта.
Сегодня для нас обычный день. Мы работаем с самого утра и ждем приказа начать стрелять из пушек и оказать всю необходимую помощь нашей пехоте на месте в Кременной,
– сказал старший офицер "Скиф".
Как украинские воины праздновали Новый год / Фото Nicole Tung
Судя по фото, воины переместили пушку 2С7 "Пион" на открытую местность, откуда они производили обстрел российских укреплений в городе Кременная.
Что происходит в Луганской области: главное
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные находятся возле Кременной, но еще не вошли в город. Там ведутся бои.
- Возле Кременной группа россиян с оружием самостоятельно сдалась в плен. Их количество – не менее пяти человек.
- По словам военного эксперта Николая Саламахи, деоккупация Кременной станет первым шагом для того, чтобы совершать наступление в сторону Северодонецка и Лисичанска.
- В американском Институте изучения войны рассказали, что россияне готовятся к решающим боям в Луганской области. Украинские защитники продолжают контрнаступление на Кременную.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что на этой неделе защитники продвинулись до 2,5 километра в сторону Кременной.