Все гораздо проще, – военный эксперт о том, как уничтожить Крымский мост

Украинским военным понадобилось много времени и ракет, чтобы вывести из строя Антоновский мост. В то же время, с Крымским мостом все гораздо проще – достаточно даже тех ракет, которые уже есть на вооружении Украины.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также добавил, что мост расположен в зоне сейсмической активности.

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Крымский мост сделан из "г*вна и палок"

Он отметил, что Крымский мост, в отличие от мостов, построенных во времена Советского Союза, не способен выдержать ракетную атаку. Это на практике доказал Антоновский мост, соединяющий Херсон с левобережьем Днепра. Его не смогли уничтожить сотни ракет, выпущенных украинскими военными из ракетных установок HIMARS.

"Туда выпустили около 100 "хаймарсов", "проперфорировали" дорожное покрытие, но он остался стоять, хотя по нему и нельзя было передвигаться. Он упал только тогда, когда его взорвали россияне во время отступления", – подчеркнул Свитан.

По его словам, большинство мостов в Украине, построенных в Советском Союзе, выдержат ядерный удар. Крымский мост – сделан из "г*вна и палок", к тому же построен в районе сейсмической активности и его снести гораздо проще.

Чем можно уничтожить Крымский мост

Роман Свитан отметил, что Украина уже владеет оружием, способным снести Крымский мост. Он добавил, что Украина потенциально может получить ракеты большой дальности, но и сейчас достаточно тех ракет, которые уже есть – Harpoon и "Нептун", с дальностью поражения около 300 километров. Если Украина деоккупирует территории побережья Азовского моря, оттуда до Крымского моста 150 километров.

Даже если половину ракет собьет российское ПВО, а половина долетит – мост будет уничтожен,

– отметил Свитан.

Взрыв на Крымском мосту: главное