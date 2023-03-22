Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав також, що міст розташований в зоні сейсмічної активності.

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Кримський міст зроблений з "г*вна і палок"

Він зазначив, що Кримський міст, на відміну від мостів, збудованих в часи Радянського Союзу, не здатен витримати ракетну атаку. Це на практиці довів Антонівський міст, який сполучає Херсон з лівобережжям Дніпра. Його не змогли знищити сотні ракет, які українські військові випустили з ракетних установок HIMARS.

"Туди випустили близько 100 "хаймарсів", "проперфорували" дорожнє покриття, але він залишився стояти, хоч по ньому і не можна було пересуватись. Він впав лише тоді, коли його підірвали росіяни під час відступу", – наголосив Світан.

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За його словами, більшість мостів в Україні, що збудовані в Радянському Союзі, витримають ядерний удар. Натомість Кримський міст – зроблений з "г*вна і палок", до того ж збудований в районі сейсмічної активності і його знести набагато простіше.

Чим можна знищити Кримський міст

Роман Світан зазначив, що Україна вже володіє зброєю, яка здатна знести Кримський міст. Він додав, що Україна потенційно може отримати ракети великої дальності, але й зараз достатньо тих ракет, які вже є у наявності – Harpoon та "Нептун", з дальністю ураження близько 300 кілометрів. Якщо Україна деокупує території узбережжя Азовського моря, то звідти до Кримського мосту 150 кілометрів.

Навіть якщо половину ракет зіб’є російське ППО, а половина долетить – міст буде знищено,

– зазначив Світан.

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