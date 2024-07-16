Способны ли дроны Magura уничтожить Крымский мост: в ГУР ответили

Крымский мост украинцы атаковали дважды. Впервые осенью 2022 года с помощью грузовика, нашпигованного взрывчаткой. Во второй раз летом 2023 года. Тогда "незаконную конструкцию" повредили морские дроны СБУ Sea Baby. В ГУР поинтересовались, способны ли их надводные беспилотники Magura наконец уничтожить тот мост.

Magura V5 оказался самым эффективным морским беспилотником во время вторжения России в Украину. Этот дрон уничтожил более 8 вражеских кораблей.

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Может ли Magura положить конец Крымскому мосту

По словам представителя ГУР Евгения Ерина, если будет стоять задача уничтожить Керченский мост, то для выполнения ее вряд ли будет применен только один вид вооружения.

Ерин говорит, что для повреждения или уничтожения Крымского моста используют что-то более глобальное чем одни дроны Magura. Вероятно, это будет несколько видов вооружения.

В то же время разведчик отказался предоставлять конкретные параметров или возможности, которыми планируется наделить Magura. Впрочем, заверил, что работа ведется интенсивно, и вскоре будут результаты.

Напомним, что недавно стало известно о значительной модификации дрона. На него установили ракеты класса "воздух-воздух". Одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты Р-73. Это ракеты советского производства класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.