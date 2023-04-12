В Кремле вроде бы шокированы казнью украинского военного: хотят проверку

Кремлевские террористы прокомментировали распространенные в сети кадры казни украинского военного. Говорят, что шокированы и проведут проверку.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил пропагандистам, что "кадры ужасающие", но требуют проверки достоверности.

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Безусловно, это ужасающие кадры, сначала надо проверить подлинность. Это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого,

– сказал Песков.

Сначала может показаться необычным, что в Кремле не отвергли обвинения сразу и не начали оправдываться, обвинять ли украинцев в монтаже, постановке, как они это делают всегда.

Впрочем, радоваться такой "проверке" украинцам нет причин. Все, что требуют украинцы – это наказание россиян за их жестокость.

Тем более что сами русские, похоже, гордятся своими воинами-варварами. Здесь мы собрали их реакции на видео казни украинского бойца, они в основном в духе "так бы с каждым хо*лом".

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Это не единичный случай: запугивание – это стратегия России

В украинской разведке объяснили, для чего россияне распространили видео казни украинского военного. Так, представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что это настоящая геноцидная война.

Этот публичный показ казни – неслучаен. Это продолжение направленной политики России по освещению зверства своей армии против украинцев. По словам Юсова, целью этой политики является попытка деморализовать, посеять панику в украинских силах обороны.

Обратите внимание! После публикации видео обезглавления украинского военного, на следующий день, 12 апреля в CNN сообщили о еще одном видео, где россияне казнят двух украинских бойцов.

Абсурдно, что в настоящее время Россия председательствует в Совбезе ООН.