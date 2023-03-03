От "Денацификации" избавились, так как трудно было произнести: как в России меняли цель "СВО"

Чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину, пропагандистская машина Путина меняла цель так называемой "специальной военной операции" прямо на ходу. Так, от "денацификации" пришлось отказаться, потому что трудно было произнести.

Об "адаптации" цели войны под россиян пишет редакция KibOrg News, которая обнародовала слитные документы Роскомнадзора. Поэтому, несмотря на то, что диктатор Путин и сам все чаще оговаривается, называя так называемую "СВО" войной, к СМИ или активистам в России за это, скорее всего, наведаются соответствующие органы.

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Отмечают, что перед 18 января, когда Путин должен был выступить с "очень важным заявлением по СВО", российские пропагандисты начали искусственно создавать панику, что тот сменит статус спецоперации на полноценную войну – и тогда, мол, Киев будет взят не только за 2 – 3 дня, но сам от страха капитулирует.

Но произошло не так и уже во время полномасштабного вторжения, в середине февраля 2022 года в Украине ввели уголовную ответственность за антисемитизм, а статью 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан) дополнили фразой "проявления антисемитизма".

Учитывая маниакальную идею Путина "денацифицировать" Украину, важно помнить, что это был один из фейковых поводов для нападения.

– говорится в сообщении.

То есть предполагалось, что у россиян должно сработать ассоциативное мышление и логическая цепочка: денацификация – нацизм (абсолютное зло) – "Великая Отечественная война" – "За семью, за Путина".

Позже, когда оказалось, что в большинстве своем русские, на которых направлена пропаганда, либо не могут произнести это слово, либо просто не понимают о чем оно, появились другие, не менее одиозные, версии причин для вторжения.

Пропагандистская машина начала продвигать нарративы, как "защита русскоязычного населения" или восстановление территорий Российской Империи/Советского Союза в их якобы "исторических" границах. Совершенно нелогичные и абсурдные, но "более понятные" россиянам.

Настоящими причинами нападения на Украину были и остаются порабощения ее народа и уничтожение украинской нации.