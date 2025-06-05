Это право Украины: о чем свидетельствует заявление Келлога по операции "Паутина"

Кит Келлог заявил, что Украина осуществила очень смелую атаку на военные российские аэродромы. В то же время он отметил, что это повышает риск эскалации. Операция "Паутина", вероятно, заставит США задуматься над новыми системами обороны.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала заметил, что Кит Келлог прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина" с позиции гражданина государства, которое обладает ядерной триадой. Соединенным Штатам сложно понять Украину, которая уже не имеет такой триады.

Что изменила спецоперация "Паутина"

Рейтерович добавил, что часть этой триады – в частности, бомбардировщики и баллистические ракеты – Украина передала России в соответствии с Будапештским меморандумом при посредничестве США.

"Является ли заявление Келлога намеком для Украины больше не проводить подобных операций? Думаю, все не так однозначно и примитивно. Американцы были скорее растеряны – не знали, как реагировать. Это действительно существенно меняет ситуацию, и теперь у них возникают реальные трудности: как действовать дальше и, собственно, как переосмысливать систему обороны", – сказал Игорь Рейтерович.

Важно! Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox News прокомментировал операцию СБУ "Паутина". Он предположил, что уничтожение стратегической авиации России может повлечь обострение конфликта. По его мнению, действия СБУ нанесли серьезный удар по имиджу Кремля.

Он также заметил, что подобная угроза может возникнуть и перед определенными подразделениями самих США. Украина, по его словам, создала прецедент, который показал американцам: почивать на лаврах – не стоит.

К войне нового типа нужно готовиться уже сейчас. А это всегда сложно, дорого и требует усилий, на которые они не были готовы. Однако теперь им придется это делать. Келлог, скорее, пытался на это намекнуть и подчеркнуть, насколько это важно,

– объяснил Рейтерович.

Рейтерович также отметил, что Украина продолжит осуществлять подобные спецоперации, ведь имеет на это полное право, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций.