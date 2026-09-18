"Не верим, что на Банковой не знали": Богуславец рассказала, как можно вернуть Кравченко в Украину

Скандал вокруг выезда бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко за границу продолжает набирать обороты, вызывая немало вопросов у общественности. Несмотря на отсутствие официального подозрения на данный момент, существуют конкретные способы, с помощью которых чиновника можно вернуть домой. Однако для реализации этих сценариев необходимы четкая позиция и политическая воля.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала "24 Каналу" о возможных процедурах и вариантах возвращения бывшего главы Офиса генерального прокурора. Она подчеркнула, что общество ожидает решительных шагов, если власть действительно не причастна к его отъезду.

Какие есть варианты возвращения Кравченко

Мартина Богуславец подчеркнула, что на сегодняшний день официальное подозрение Кравченко еще не вручено, поэтому стандартные инструменты экстрадиции юридически применить невозможно. В то же время в кулуарах ожидают обнародования второй части записей под кодовым названием "Император", где может фигурировать голос бывшего генпрокурора.

К слову. Полное интервью Богуславец читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

По словам эксперта, у Банковой есть несколько вариантов действий, если она стремится доказать свою непричастность к побегу чиновника.

Во-первых, там могут позвонить ему по телефону, как звонили куму Зеленского Чернышову, у которого есть подозрение в коррупции от НАБУ,

– отметила глава Антикоррупционного центра.

Если же телефонные звонки и дипломатические переговоры не дадут результата, существует другой сценарий возвращения фигуранта громких расследований. Богуславец напомнила о прецедентах, когда чиновников доставляли в суд с помощью специальных процедур.

Вариант номер два – вернуть его с помощью СБУ. Вы можете позвонить господину Покладу и попросить привезти (Кравченко – 24 Канал) недипломатическими, а своими процедурными каналами, как привезли экс-депутата ОПЗЖ Христенко из Дубая,

– подчеркнула Богуславец.

Напомним, выезд Руслана Кравченко за границу под предлогом зарубежной командировки вызвал значительный резонанс. Ранее антикоррупционные органы раскрыли масштабную схему "крышевания" мошеннических колл-центров в рамках операции "Карфаген". Сейчас общественность требует прозрачного расследования и возвращения чиновника в страну.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" о бегстве Кравченко из Украины: видео