Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу про можливі процедури та варіанти повернення ексочільника Офісу генерального прокурора. Вона наголосила, що суспільство чекає на рішучі кроки, якщо влада дійсно не причетна до його виїзду.

Які є варіанти повернення Кравченка

Мартина Богуславець підкреслила, що станом на сьогодні офіційної підозри Кравченку ще не вручено, тому стандартні інструменти екстрадиції юридично застосувати неможливо. Водночас у кулуарах очікують оприлюднення другої частини плівок під кодовою назвою "Імператор", де може фігурувати голос колишнього генпрокурора.

До слова. Повне інтерв'ю Богуславець читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

За словами експертки, Банкова має кілька варіантів дій, якщо прагне довести свою непричетність до втечі посадовця.

Перше – там можуть подзвонити йому телефоном, як дзвонили куму Зеленського Чернишову, в якого є підозра на руках в корупції від НАБУ,

– зазначила голова Антикорупційного центру.

Якщо ж телефонні дзвінки та дипломатичні перемовини не дадуть результату, існує інший сценарій повернення фігуранта гучних розслідувань. Богуславець нагадала про прецеденти, коли посадовців доправляли до суду за допомогою спеціальних процедур.

Варіант номер два це повернути його завдяки СБУ. Ви можете зателефонувати пану Покладу і попросити привезти (Кравченка – 24 Канал) недипломатичними вже своїми процедурними каналами, як привезли екснардепа ОПЗЖ Христенка із Дубаю,

– наголосила Богуславець.

Нагадаємо, виїзд Руслана Кравченка за кордон під приводом закордонного відрядження спричинив значний резонанс. Раніше антикорупційні органи викрили масштабну схему "кришування" шахрайських кол-центрів у межах операції "Карфаген". Наразі громадськість вимагає прозорого розслідування та повернення посадовця в країну.

Голова Антикорупційного центру "Межа" про втечу Кравченка з України: відео