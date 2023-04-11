Как освобожденных из плена пограничников встречали дома: щемящие кадры
10 апреля Украине удалось вернуть из российского плена еще 100 военных. Среди них – 20 женщин и 80 мужчин.
Все защитники и защитницы воевали на самых горячих направлениях: Гостомель, Мариуполь, Сумы, Харьков, Херсон. Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.
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Как пограничников встретили в Украине
По информации ГПСУ, во время очередного обмена домой вернулся 21 пограничник из Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.
На видео освобожденные защитники со слезами на глазах звонили по телефону родным, радовались долгожданным встречам и объятиям.
Домой вернулся 21 пограничник: смотрите видео
Всех защитников и защитниц накормили и вручили пакеты с необходимыми бытовыми вещами и одеждой. В дальнейшем все бойцы будут проходить реабилитацию.
Сколько украинцев уже вернули домой
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине удалось вернуть из российского плена уже 2105 граждан.
- В рамках последнего обмена Украина передала России 106 человек. Однако Дмитрий Лубинец отметил, что Украина всегда возвращает из плена домой больше людей, чем отдает.
- Что касается того, сколько еще украинцев находится в плену, Лубинец отметил, что такие данные есть, но публично их не распространяют – ни цифры российских военнопленных в Украине, ни количество украинцев, которые находятся в плену в России.
- По его словам, это делают осознанно, чтобы эффективнее возвращать украинцев домой.