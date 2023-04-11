Как освобожденных из плена пограничников встречали дома: щемящие кадры

10 апреля Украине удалось вернуть из российского плена еще 100 военных. Среди них – 20 женщин и 80 мужчин.

Все защитники и защитницы воевали на самых горячих направлениях: Гостомель, Мариуполь, Сумы, Харьков, Херсон. Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.

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Как пограничников встретили в Украине

По информации ГПСУ, во время очередного обмена домой вернулся 21 пограничник из Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

На видео освобожденные защитники со слезами на глазах звонили по телефону родным, радовались долгожданным встречам и объятиям.

Домой вернулся 21 пограничник: смотрите видео

Всех защитников и защитниц накормили и вручили пакеты с необходимыми бытовыми вещами и одеждой. В дальнейшем все бойцы будут проходить реабилитацию.

Сколько украинцев уже вернули домой