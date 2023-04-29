Боятся, что мы туда "жахнем": как Путин реагирует на отмену парадов в России

В некоторых российских городах еще несколько недель назад сообщили об отмене парадов 9 мая. А они были одной из главных "скреп" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в эфире 24 Канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Путин боится и, может быть, не зря.

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Единственная "скрепа" – атомная бомба

Михаил Шейтельман отметил, что главными скрепами Путина были: Гагарин, парад, Рюриковичи, Пушкин и православие. Но недавно Дмитрий Медведев отменил их, оставив всего одну – атомную бомбу.

Путину больно из-за отмены всех этих парадов. Ведь сегодня было принято решение отменить еще и в бывшем Ханты-Мансийске, Тюмени – это уже прямо Сибирь. Они боятся, что мы туда "жахнем". Может, не зря. Ибо вчера что-то долетало до Балашихи, Санкт-Петербурга,

– сказал политтехнолог.

Также он добавил интересный факт, что россиянам с сегодняшнего дня запретили посещать Красную площадь. Можно будет с 11 мая.

"Но 11 мая они ее могут не узнать благодаря нашим усилиям", – предположил спикер.

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