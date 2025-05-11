"Нам надо не сойти с ума": азовец "Алви" о том, как военным работать с психикой

Защитники на фронте и в плену переживают большие потрясения, которые могут сказаться на их психическом здоровье. Воин "Азова" рассказал, почему важно не стесняться и обращаться за помощью к специалистам.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу военный бригады "Азов" Максим с позывным "Алви" поделился собственным опытом психологической реабилитации. За плечами у воина почти 10 лет службы боевым медиком, бои в Мариуполе, плен, обмен и возвращение на фронт.

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Почему военным важно заботиться о собственной психике

Алви подчеркивает необходимость психологической помощи военным. По его словам, защитники сами должны осознавать важность своего психического здоровья. Ведь если оно подведет, из-за этого могут пострадать собратья и близкие.

Ты не можешь быть эффективной боевой единицей в подразделении, если ты неэффективен. От тебя может быть больше проблем, чем пользы. А часто бывает так, что люди, которым действительно нужна помощь, просто не хотят об этом спрашивать или просить,

– объяснил Максим.

"Алви" отмечает, что мужчинам очень часто трудно признать свою эмоциональность, слабость из-за менталитета, в котором они выросли. Впрочем, он говорит: "ты никогда не сможешь кому-то помочь, если ты не сможешь помочь себе". Психическое здоровье так же важно, как и физическое. "Психическое здоровье – это такая же винтовка, которая требует ухода, смазки, практики и т.д.", – добавляет воин.

Мы, как военные мужчины, должны понимать, что мы в зоне повышенного риска, а на нашу психику осуществляется высокое давление из-за любых травм, трагедии, бои. Ты можешь быть классным и крутым, но это недолго. Ты не сможешь долго ехать на одной машине, которую никогда не ремонтируешь. Так и с психикой,

– говорит Максим.

Защитники отмечает, что военные должны понимать, что от их психического благополучия зависит будущее страны. Именно они должны воспитывать следующее поколение, достойно нести память о погибших, дать больше нашей стране и нации. А это будут делать только те, "кто сможет ассимилироваться в обществе, закрыв личные вопросы".

Если нет возможности работать со специалистами, Максим советует военным заниматься спортом. Он считает силовые нагрузки хорошим способом избавиться от накопленных злости, агрессии и страха. Воин также отмечает, что "выгонять любой стресс алкоголем" – это не выход. Алкоголь в любом количестве – яд.