Новый раунд геополитической борьбы: какие вызовы для Украины и мира создает война в Израиле

Война в Израиле продолжается и ЦАХАЛ наносит удары по Сектору Газа. В то же время, ключевые геополитические игроки постепенно разделяются на лагеря, реагируя на войну в Израиле.

Война ХАМАС против Израиля может повлиять и на Украину и на ее борьбу с Россией. Детальнее об этом рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Что происходит в Секторе Газа

На шестой день войны в Израиле министр энергетики страны Исраэль Кац заявил, что Сектор Газа будет оставаться без воды, электричества и газа до тех пор, пока террористы ХАМАС не освободят захваченных в заложники людей.

Таким образом, он ответил на предложения относительно того, чтобы объявить временное прекращение огня в Секторе Газа, чтобы ввезти в регион гуманитарную помощь.

Армия обороны Израиля 12 октября нанесла удары по элитным подразделениям террористической организации ХАМАС. В ЦАХАЛ говорят, что наносили удары по оперативным командным центрам, которые используются боевиками.

Стоит добавить, что элитные силы "Нухба", по которым и наносил удары ЦАХАЛ, состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками ХАМАС и предназначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновения через террористические тоннели.

По данным ЦАХАЛ, элитные силы "Нухба" были одной из ведущих сил, которые проникли в Израиль 7 октября.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамли, старшему военно-морскому боевику ХАМАС. Резиденция Абу Шамли использовалась для хранения военно-морского оружия, предназначенного для атаки на Израиль.

Сколько жизней унесла война между ХАМАС и Израилем

В общей сложности, по официальным оценкам, число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль уже достигло 1300 человек. Ранены более 3 тысяч. В настоящее время продолжаются взаимные обстрелы между ХАМАС и ЦАХАЛ. Боевики ХАМАС иногда прибегают к ракетным атакам по южным и центральным регионам Израиля.

Число погибших палестинцев в Секторе Газа в результате бомбардировок Израиля достигает 1,5 тысячи человек. Ранения получили более 5,5 тысячи.

В сочетании с авиаударами, в Газе нет электричества, воды, пищи и медикаментов. Единственная в регионе электростанция перестала работать из-за обстрела Израиля, прекращена подача света в больницы, из-за чего количество смертей увеличится.

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Впрочем, известно, что ливанская группировка Хезболла пока не участвует в войне. Вчерашняя информация о массовом запуске беспилотников со стороны Ливана оказалась ошибкой и об этом уже официально заявили в командовании ЦАХАЛ.

Иногда на северной границе проходят обстрелы, но не больше. Сирийское направление тоже более-менее спокойно. В настоящее время армия обороны Израиля может сосредоточиться на Секторе Газа.

В ОАЭ и Саудовской Аравии возникло "трение" из-за позиции относительно нападения ХАМАС

Впрочем, на фоне войны в Израиле стала очень показательна реакция как ближневосточных, так и западных стран, а также Китая и Турции. Начнем с региональных игроков.

Позиция ОАЭ, к удивлению многих, заметно отличается от комментариев большинства других арабских стран региона, возложивших ответственность на Израиль.

Объединенные Арабские Эмираты, по сути, оказались единственными, кто однозначно раскритиковал ХАМАС и встал на сторону Израиля, что уже вызвало трение в отношениях с Саудовской Аравией.

Между двумя странами уже некоторое время обостряется конкуренция в регионе, и палестинский вопрос может стать еще одним, где они будут пытаться перегнать друг друга.

Возвращаясь к вопросу сегодняшней войны в Израиле, стоит добавить, что ОАЭ даже предупредили сирийский режим Башара Асада, чтобы он не вмешивался в войну между Израилем и боевиками ХАМАС и не допускал атак на Израиль с сирийской территории.

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Это заявление прозвучало на фоне беспокойства ряда стран, включая США, тем, что война может перекинуться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт.

Следует понимать, что режим Асада, скорее всего, послушается ОАЭ, ведь Эмираты в прошлом году нормализовали свои отношения с Сирией и пригласили Асада посетить Абу-Даби.

Взгляд Саудовской Аравии на ситуацию в Израиле

Поэтому ОАЭ оказывают большее влияние на сирийское правительство, чем большинство арабских стран региона. Кроме того, с 2020 года поддерживаются тесные отношения с Израилем в рамках Авраамских соглашений.

Между тем, Саудовская Аравия включилась в активную борьбу за посредничество. Наследный принц Мухаммед ибн Салман накануне обзвонил лидеров Палестины, Египта, Иордании и США.

То есть Саудовская Аравия явно пытается выйти на деэскалацию, чтобы сохранить свое влияние на местные процессы, преимущественно через Иорданию и Египет.

Следует привести несколько цитат из, фактически, программной статьи саудовского издания The Arab News, которую написал редактор этого издания Фейсал аль-Аббас. Фактически его слова можно воспринимать как саудовский взгляд на ситуацию в Израиле.

В этой статье, несмотря на то, что Эр-Рияд официально пытается занять посредническую позицию, прослеживается поддержка палестинцев, но и осуждение действий ХАМАС.

В частности, саудиты считают, что нападение ХАМАС на Израиль не может считаться "непровоцированной атакой".

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Якобы это именно та же реакция, которую следовало ожидать после десятков лет систематических репрессий против палестинских арабов со стороны израильского правительства. Это тот самый взрыв, о котором многие предупреждали раньше.

Хотя дальше аль-Аббас и добавляет, что этот факт, конечно же, не оправдывает убийства и похищения мирных израильтян. Якобы здесь даже не стоит спорить – кто агрессор, а кто жертва.

Аль-Аббас приводит собственное объяснение того, почему же ХАМАС отважился на нападение, понимая, что все равно проигрывает в этой войне.

"Может ли это быть стратегическим шагом ХАМАС, направленным на то, чтобы сказать международному сообществу, что "мы сами решаем насчет Палестины?" Возможно. В конце концов, несмотря на то, что палестинские власти являются законным представителем палестинского народа, влияние Палестинской Автономии всегда было ограничено по сравнению с влиянием ХАМАС. Печальная реальность заключается в том, что в несостоявшихся государствах в этой части мира всегда будут иметь преимущество нелегитимные вооруженные представители, такие как ХАМАС, Хезболла в Ливане или хуситы в Йемене.

Между тем у Палестинской Автономии нет другого выбора, как поддержать ХАМАС, чтобы избежать дальнейшего внутрипалестинского трения. На этот раз ХАМАС пересек Рубикон, и Израиль уже дал сигнал, что перчатки сняты. Учитывая уровень эскалации, даже противники правого правительства Нетаньяху в США и Европе неохотно будут призывать к воздержанию. Иными словами, ХАМАС должен подготовиться к предстоящим тяжелым временам, и, к сожалению, самую высокую цену за это заплатит рядовой палестинец", – говорится в статье.

Надежды ХАМАС на поддержку – тают

Иначе говоря, саудиты уверены, что ХАМАС таким образом хотел заявить свое право на власть в Палестине. Но здесь следует помнить, что на Западном берегу официальными властями Палестины считают Махмуда Абасса – лидера другого движения – ФАТХ.

Уже очевидно, что ХАМАС эту игру проиграл. Сегодня в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, и, несмотря на критику, ожидается его встреча с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Также у Аббаса будет встреча с королем Иордании Абдаллой в Аммане. На этих встречах будут решаться вопросы недопущения восстания палестинцев на Западном берегу.

Как Китай пытается выиграть от войны ХАМАС с Израилем

Следовательно, это означает, что надежды ХАМАС на то, что их поддерживают в войне другие группировки региона, тают. Они могут так и остаться лицом к лицу с армией Израиля.

За посредническую роль решил поиграть и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он распорядился начать переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

Однако в последние несколько дней риторика Эрдогана по поводу прав палестинцев и критики Израиля обострилась и усилилась. Он призывает к созданию Палестины в пределах 1967 года. К этому же призыву присоединились Россия и Китай.

К слову, Китай официально так и не осудил ХАМАС, вместо этого заявляет, что война сейчас идет между Израилем и Палестиной и настаивает на том, что разрешением конфликта стало бы официальное создание двух государств – Израиль и Палестина.

Западные аналитики уверяют, что таким образом Китай пытается заигрывать с развивающимися странами. То есть через палестинцев Китай пытается показать, что он, в отличие от США, готов защищать слабых.

Как война в Израиле влияет на военную помощь Украине

Война в Израиле создает вызовы для Украины. Издание CNN сообщает, что якобы в Пентагоне обеспокоены тем, что Соединенным Штатам придется увеличить производство боеприпасов для одновременной помощи Израилю и Украине.

Как отмечает издание, сейчас Украина и Израиль нуждаются в разной помощи. В то время как Киев просит поставки большого количества артиллерийских боеприпасов, Иерусалим запросил высокоточные управляемые авиационные боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Но, по данным журналистов, если Израиль начнет свою наземную операцию в Секторе Газа, ему могут понадобиться 155-мм артиллерийские боеприпасы. А их нехватку уже ощущают США и другие союзники НАТО из-за российского вторжения в Украину.

Хотя глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Так что можно сделать осторожное предположение, что и война России против Украины, и поддерживаемое Ираном нападение на Израиль – это две части одного плана по созданию новых зон влияния. По крайней мере, так это видят в Москве, Тегеране и Пекине.