Війна ХАМАС проти Ізраїлю може вплинути й на Україну та її боротьбу з Росією. Детальніше про це розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Що відбувається у Секторі Гази

На шостий день війни в Ізраїлі міністр енергетики країни Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без води, електрики та газу доти, доки терористи ХАМАС не звільнить захоплених у заручники людей.

Так він відповів на пропозиції щодо того, аби оголосити тимчасове припинення вогню в Секторі Гази, аби завезти в регіон гуманітарну допомогу.

Армія оборони Ізраїлю 12 жовтня завдала ударів по елітних підрозділах терористичної організації ХАМАС. У ЦАХАЛ кажуть, що завдавали ударів по оперативних командних центрах, що використовуються бойовиками.

Варто додати, що елітні сили "Нухба", по яких і завдавав ударів ЦАХАЛ, складаються з терористів, відібраних високопоставленими бойовиками ХАМАС та призначених для проведення терористичних атак, таких як засідки, рейди, напади, проникнення через терористичні тунелі.

За даними ЦАХАЛ, елітні сили "Нухба" були однією з провідних сил, які проникли до Ізраїлю 7 жовтня.

Крім того, літаки ЦАХАЛ завдали удару по Мухаммаду Абу Шамлі, старшому військово-морському бойовику ХАМАС. Резиденція Абу Шамлі використовувалася для зберігання військово-морської зброї, призначеної для атаки на Ізраїль.

Скільки життів забрала війна між ХАМАС та Ізраїлем

Загалом, за офіційними оцінками, кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль вже досягла 1300 людей. Поранено понад 3 тисячі. Наразі тривають взаємні обстріли між ХАМАС та ЦАХАЛ. Бойовики ХАМАС іноді вдаються до ракетних атак по південних і центральних регіонах Ізраїлю.

Кількість загиблих палестинців у Секторі Гази внаслідок бомбардувань Ізраїлю сягає 1,5 тисячі людей. Поранення отримали понад 5,5 тисяч.

У поєднанні з авіаударами, в Газі немає електрики, води, їжі та медикаментів. Єдина в регіоні електростанція перестала працювати через обстріл Ізраїлю, припинено подачу світла до лікарень, через що кількість смертей збільшиться.

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Втім, відомо, що ліванське угруповання Хезболла поки що не бере участі у війні. Вчорашня інформація про масовий запуск безпілотників з боку Лівану виявилася помилкою і про це вже офіційно заявили в командуванні ЦАХАЛ.

Іноді на північному кордоні відбуваються обстріли, але не більше. Сирійський напрямок теж більш-менш спокійний. Тож, нині армія оборони Ізраїлю має змогу зосередитися на Секторі Гази.

В ОАЕ та Саудівської Аравії виникло "тертя" через позицію щодо нападу ХАМАС

Втім, на тлі війни в Ізраїлі стала дуже показовою реакція як близькосхідних, так і західних країн, а також Китаю та Туреччини. Почнемо з регіональних гравців.

Позиція ОАЕ, на подив багатьох, помітно відрізняється від коментарів більшості інших арабських країн регіону, які поклали відповідальність на Ізраїль.

Об'єднані Арабські Емірати, по суті, виявилися єдиними, хто однозначно розкритикував ХАМАС і стали на бік Ізраїлю, що вже викликало тертя у відносинах із Саудівською Аравією.

Між двома країнами вже якийсь час загострюється конкуренція в регіоні, і палестинське питання може стати ще одним, де вони намагатимуться перегнати один одного.

Повертаючись до питання сьогоднішньої війни в Ізраїлі, варто додати, що ОАЕ вже навіть попередили сирійський режим Башара Асада, щоб він не втручався у війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС і не допускав атак на Ізраїль із сирійської території.

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Ця заява пролунала на тлі занепокоєння низки країн, включно зі США, тим, що війна може перекинутися на Ліван або Сирію і перерости в регіональний конфлікт.

Варто розуміти, що режим Асада, скоріш за все послухається ОАЕ, адже Емірати торік нормалізували свої відносини з Сирією і запросили Асада відвідати Абу-Дабі.

Тож, ОАЕ мають більший вплив на сирійський уряд, ніж більшість арабських країн регіону. Окрім того, з 2020 року підтримують тісні відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод.

Погляд Саудівської Аравії на ситуацію в Ізраїлі

Тим часом Саудівська Аравія включилася в активну боротьбу за посередництво. Наслідний принц Мухаммед ібн Салман напередодні обдзвонив лідерів Палестини, Єгипту, Йорданії та США.

Тобто Саудівська Аравія явно намагається вийти на деескалацію, щоб зберегти свій вплив на місцеві процеси, переважно через Йорданію та Єгипет.

Варто навести кілька цитат з, фактично, програмної статті саудівського видання The Arab News, яку написав редактор цього видання Фейсал аль-Аббас. Фактично його слова можна сприймати як саудівський погляд на ситуацію в Ізраїлі.

У цій статті, попри те, що Ер-Ріяд офіційно намагається зайняти посередницьку позицію, прослідковується підтримка палестинців, але й певне засудження дій ХАМАС.

Зокрема, саудити вважають, що напад ХАМАС на Ізраїль не може вважатися "непровокованою атакою".

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Мовляв, це саме та сама реакція, яку варто було очікувати після десятків років систематичних репресій проти палестинських арабів з боку ізраїльського уряду. Це той самий вибух, про який багато хто попереджав раніше.

Хоча далі аль-Аббас і додає, що цей факт, звичайно ж, не виправдовує вбивства та викрадення мирних ізраїльтян. Мовляв, тут навіть не варто сперечатися – хто агресор, а хто жертва.

Аль-Аббас наводить власне пояснення того, чому ж ХАМАС наважився на напад, розуміючи, що все одно програє у цій війні.

"Чи може це бути стратегічним кроком ХАМАС, спрямованим на те, щоб сказати міжнародній спільноті, що "ми самі вирішуємо щодо Палестини?" Можливо. Зрештою, хоч палестинська влада є законним представником палестинського народу, вплив Палестинської Автономії завжди був обмеженим порівняно з впливом ХАМАС. Сумна реальність полягає в тому, що в державах, що не відбулися, в цій частині світу завжди матимуть перевагу нелегітимні озброєні представники, як-от ХАМАС, Хезболла в Лівані чи хусити в Ємені.

Тим часом Палестинська Автономія не має іншого вибору, як підтримати ХАМАС, щоб уникнути подальшого внутрішньопалестинського тертя. Цього разу ХАМАС перетнув Рубікон, і Ізраїль вже дав сигнал, що рукавички зняті. Враховуючи рівень ескалації, навіть противники правого уряду Нетаньягу у США та Європі неохоче закликатимуть до стриманості. Іншими словами, ХАМАС має підготуватися до майбутніх важких часів, і, на жаль, найвищу ціну за це заплатить пересічний палестинець", – мовиться у статті.

Інакше кажучи, саудити певні, що ХАМАС у такий спосіб хотів заявити своє право на владу в Палестині. Але тут варто памʼятати, що на Західному березі офіційною владою Палестини вважають Махмуда Абасса – лідера іншого руху – ФАТХ.

Надії ХАМАС на підтримку – тануть

Вже очевидно, що ХАМАС цю гру програв. Сьогодні в Ізраїль прибув держсекретар США Ентоні Блінкен, і попри критику, очікується його зустріч із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Також у Аббаса буде зустріч із королем Йорданії Абдаллою в Аммані. На цих зустрічах розв'язуватимуть питання недопущення повстання палестинців на Західному березі.

Отже, це означає, що надії ХАМАС на те, що їх підтримують у війні інші угруповання регіону, тануть. Вони можуть так і залишитися віч-на-віч з армією Ізраїлю.

Як Китай намагається виграти від війни ХАМАС з Ізраїлем

За посередницьку роль вирішив пограти й президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він розпорядився розпочати переговори з ХАМАС про звільнення заручників.

Однак в останні кілька днів риторика Ердогана з приводу прав палестинців та критики Ізраїлю загострилася та посилилася. Він закликає до створення Палестини у межах 1967 року. До цього ж заклику приєдналися Росія та Китай.

До слова, Китай офіційно так і не засудив ХАМАС, натомість заявляє, що війна нині триває між Ізраїлем та Палестиною і наполягає на тому, що вирішенням конфлікту стало б офіційне створення двох держав – Ізраїль та Палестина.

Західні аналітики запевняють, що у такий спосіб Китай намагається загравати з тими країнами, які розвиваються. Тобто через палестинців Китай намагається показати, що він, на відміну від США, готовий захищати слабких.

Тож, можна зробити обережне припущення, що і війна Росії проти України, і підтримуваний Іраном напад на Ізраїль – це дві частини одного плану зі створення нових зон впливу. Принаймні так собі це бачать в Москві, Тегерані та Пекіні.

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